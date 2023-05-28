https://ria.ru/20230528/kylychdaroglu-1874632902.html

От кухонных посиделок к "сирийцы уйдут": Кылычдароглу резко сменил риторику

От кухонных посиделок к "сирийцы уйдут": Кылычдароглу резко сменил риторику - РИА Новости, 28.05.2023

От кухонных посиделок к "сирийцы уйдут": Кылычдароглу резко сменил риторику

Единый кандидат на пост президента Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу резко сменил риторику ко второму туру президентских выборов, взывая в первую очередь... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T11:10

2023-05-28T11:10

2023-05-28T11:15

в мире

турция

россия

анкара (провинция)

кемаль кылычдароглу

мевлют чавушоглу

рабочая партия курдистана

президентские выборы в турции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871681618_0:254:2844:1854_1920x0_80_0_0_881ff9df01763fe98cf8da501304bfa3.jpg

СТАМБУЛ, 28 мая – РИА Новости. Единый кандидат на пост президента Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу резко сменил риторику ко второму туру президентских выборов, взывая в первую очередь к националистически настроенным гражданам и отказавшись от рекламных роликов в розовой гамме: теперь на улицах турецких городов плакаты с кандидатом, жестко обещающим выслать всех сирийцев. РИА Новости отследило изменения в агитации кандидата. Первый тур: сердечки и цветы В ходе предвыборной кампании Кылычдароглу регулярно записывал обращения к избирателям со своей кухни, охватывая различные волнующие граждан Турции темы. Неоднократно он поднимал тему роста цен и делал упор на том, что мегапроекты его соперника Эрдогана, в основном касающиеся оборонной промышленности, мало заботят граждан. Рекламные ролики кандидата были сняты в розовых тонах на фоне деревьев, с которых опадают листья, Кылычдароглу в компании своих соратников показывал пальцами знак сердечка и обещал, что "все будет очень хорошо" и "наступит весна". В своих публичных выступлениях в ходе предвыборной кампании политик редко проявлял эмоции, в отличие от своего конкурента Эрдогана, он выступал лишь в конце митингов после своих будущих вице-президентов. Второй тур: бьем по столу На следующий день после выборов, когда стало ясно, что второго тура не миновать, Кылычдароглу опубликовал в Twitter видео из кабинета на фоне турецкого флага и портрета основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. В десятисекундном видео кандидат, обращаясь к избирателям, показал на сердце – "вы здесь", провозгласил, что он тоже здесь, и пообещал "бороться до самого конца", после чего ударил несколько раз открытой ладонью по столу. Больше кандидат не публиковал записанных на кухне видео и касался темы финансового положения турок в гораздо меньшей мере, чем в первом туре. Он, как и Эрдоган, продолжил проводить митинги на городских площадях, но в качестве жеста для привлечения молодежи принял участие в ток-шоу Youtube-канала Babala, отвечая, как утверждают авторы программы, на любые вопросы экспромтом. Изобилующая монтажными склейками запись передачи длится больше 4 часов, Кылычдароглу задавали много неудобных вопросов, в том числе об отношениях с РФ. Кандидат после громогласных "предупреждений" в адрес РФ, ничем в итоге не доказанных, заявил, что считает идею создания газового хаба в Турции опасной для Анкары и угрожающей энергетической независимости страны. Кылычдароглу использовал Twitter и для заочной полемики с Эрдоганом: в четверг и пятницу он призвал соперника провести очные дебаты, но Эрдоган отметил, что ему "не о чем говорить" с человеком, у которого "нет достижений". Кылычдароглу также успел подать иск против Эрдогана в связи с якобы фейковым видеороликом, демонстрировавшимся на некоторых митингах президента – в нем оппозиционера якобы поддерживало руководство запрещенной в Турции и признанной террористической "Рабочей партии Курдистана". Сам кандидат утверждает, что он не связан с террористами, Эрдоган же указывает на поддержку Кылычдароглу прокурдской Партией демократии народов, которую власти считают политическим крылом РПК и грозят закрыть. Националистов в союзПосле первого тура оба кандидата решили укрепить свои позиции, заключив соглашения с националистическими партиями. При этом стоит отметить, что правящая Партия справедливости и развития под руководством Эрдогана еще в первый тур вышла в альянсе с Партией националистического движения (MHP) и смогла заполучить в парламенте большинство мест. Эрдоган смог договориться с бывшим членом MHP Синаном Оганом, получившим более 5% голосов на выборах президента, а Кылычдароглу в свою очередь привлек в свой лагерь лидера националистической партии Zafer Умита Оздага, который еще буквально месяц назад выступал вместе с Оганом. Как Оган, так и Оздаг требуют немедленных мер по депортации беженцев и нелегальных мигрантов, в первую очередь сирийских и афганских. 10/13 миллионов, кто больше? Кылычдароглу перед первым туром обращался к теме мигрантов, обещая максимум в течение двух лет после избрания выслать их из страны. Однако после 14 мая улицы турецких городов "украсили" плакаты с предвыборными обещаниями Кылычдароглу, как правило одним из 4-5 обещаний является депортация сирийцев. "Сирийцы УЙ-ДУ-Т!", - именно так, через тире, написаны обещания на плакатах Кылычдароглу. Примерно так же звучал его выкрик в видеоролике после первого тура. Два года сменились одним: в рамках соглашения с партией Zafer кандидат обязуется выслать из Турции всех нелегальных мигрантов и беженцев максимум в течение одного года. Кылычдароглу в своем первом полноценном обращении после первого тура призвал голосовать за него, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов в страну, заявив, что в Турции сейчас якобы 10 миллионов мигрантов и эта цифра может вырасти до 30 миллионов. Он не пояснил, почему речь идет именно о 10 миллионах. По его словам, нелегальные мигранты "смотрят на турецких женщин как на вещи". При этом на митингах перед первым туром выборов Кылычдароглу не упоминал такие цифры. Новый соратник Кылычдароглу Умит Оздаг же завел речь уже о 13 миллионах мигрантов, опять же не указывая источник информации. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу опроверг утверждения Кылычдароглу о якобы 10 миллионах сирийских беженцев в стране, отметив, что всего в стране чуть менее 5 миллионов беженцев, из них сирийцев – более 3,8 миллионов. "Почему господин Кылычдароглу лжет? Понять невозможно... Какие 10 миллионов? Тогда в Сирии никого бы не осталось, все бы у нас в Турции жили", - говорил Чавушоглу в интервью телеканалу tv100. Союз с курдами в силе Кылычдароглу удалось каким-то образом сохранить поддержку и прокурдской "Партии демократии народов" и слившейся с ней фактически, но не юридически "Зеленой партии левых" (YSP), несмотря на то, что один из пунктов совместного протокола с партией Zafer гласит, что стороны намерены продолжать борьбу с терроризмом, в том числе "Рабочей партией Курдистана", и отказаться от назначения на государственные должности тех, чья связь с террористами доказана. Лидер партии Умит Оздаг не раз критиковал "Партию демократии народов", официальные власти Турции считают ее политическим ответвлением признанной в Турции террористической РПК. При этом прокурдские партии не стали прямо говорить о поддержке Кылычдароглу во втором туре – лишь заявили, что не изменили свою политику и намерены бороться против Эрдогана. По мнению политологов, большое количество сторонников HDP голосовали за Кылычдароглу в первом туре. В большинстве провинций с преимущественно курдским населением Кылычдароглу одержал победу - к примеру, в районе Дефне провинции Хатай его поддержали более 90% избирателей. Перемены в агитации Кылычдароглу по сравнению с предвыборной кампанией к первому туру могут лишить его доли голосов курдских избирателей, при этом и новый союз с националистами может оказаться как выгодным, так и провальным с точки зрения привлечения избирателей, заявил ранее РИА Новости политолог, эксперт по российско-турецким отношениям Хакан Аксай. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник, кандидат от семи партий оппозиции Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.

https://ria.ru/20230528/vybory-1874325007.html

https://ria.ru/20230526/turtsiya-1874475856.html

https://ria.ru/20230526/vybory-1874471198.html

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874628226.html

https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874616178.html

https://ria.ru/20230525/erdogan-1874221857.html

турция

россия

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, россия, анкара (провинция), кемаль кылычдароглу, мевлют чавушоглу, рабочая партия курдистана, президентские выборы в турции