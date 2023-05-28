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В Дагестане спасли застрявшего в вентиляционной шахте котенка
В Дагестане спасли застрявшего в вентиляционной шахте котенка - РИА Новости, 28.05.2023
В Дагестане спасли застрявшего в вентиляционной шахте котенка
Сотрудники МЧС в Дагестане спасли котенка, застрявшего в вентиляционной шахте многоквартирного дома, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T17:11
2023-05-28T17:11
2023-05-28T22:46
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МАХАЧКАЛА, 28 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС в Дагестане спасли котенка, застрявшего в вентиляционной шахте многоквартирного дома, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Любопытный усатый гулял на чердаке многоквартирного дома по улице Акушинского и провалился в трубу. Услышав жалобное мяуканье, жители вызвали спасателей", — говорится в публикации.Уточняется, что сотрудники МЧС определили местонахождение котенка, позвали его и вытащили через вентиляцию в натяжном потолке одной из квартир. После этого животное передали счастливым владельцам, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20230523/kotyata-1873610679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, россия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, гу мчс россии по республике дагестан
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В Дагестане спасли застрявшего в вентиляционной шахте котенка
В Дагестане сотрудники МЧС вытащили котенка, который застрял в вентиляционной шахте