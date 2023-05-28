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В Дагестане спасли застрявшего в вентиляционной шахте котенка - РИА Новости, 28.05.2023
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Хорошие новости
 
17:11 28.05.2023 (обновлено: 22:46 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/kotenok-1874670365.html
В Дагестане спасли застрявшего в вентиляционной шахте котенка
В Дагестане спасли застрявшего в вентиляционной шахте котенка - РИА Новости, 28.05.2023
В Дагестане спасли застрявшего в вентиляционной шахте котенка
Сотрудники МЧС в Дагестане спасли котенка, застрявшего в вентиляционной шахте многоквартирного дома, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T17:11
2023-05-28T22:46
хорошие новости
происшествия
россия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
гу мчс россии по республике дагестан
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МАХАЧКАЛА, 28 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС в Дагестане спасли котенка, застрявшего в вентиляционной шахте многоквартирного дома, сообщается в Telegram-канале ведомства. &quot;Любопытный усатый гулял на чердаке многоквартирного дома по улице Акушинского и провалился в трубу. Услышав жалобное мяуканье, жители вызвали спасателей&quot;, — говорится в публикации.Уточняется, что сотрудники МЧС определили местонахождение котенка, позвали его и вытащили через вентиляцию в натяжном потолке одной из квартир. После этого животное передали счастливым владельцам, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20230523/kotyata-1873610679.html
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происшествия, россия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, гу мчс россии по республике дагестан
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан, ГУ МЧС России по Республике Дагестан
В Дагестане спасли застрявшего в вентиляционной шахте котенка

В Дагестане сотрудники МЧС вытащили котенка, который застрял в вентиляционной шахте

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС в Дагестане вытащили котенка, который застрял в вентиляционной шахте многоквартирного дома
Сотрудники МЧС в Дагестане вытащили котенка, который застрял в вентиляционной шахте многоквартирного дома - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС в Дагестане вытащили котенка, который застрял в вентиляционной шахте многоквартирного дома
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 28 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС в Дагестане спасли котенка, застрявшего в вентиляционной шахте многоквартирного дома, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«

"Любопытный усатый гулял на чердаке многоквартирного дома по улице Акушинского и провалился в трубу. Услышав жалобное мяуканье, жители вызвали спасателей", — говорится в публикации.

Уточняется, что сотрудники МЧС определили местонахождение котенка, позвали его и вытащили через вентиляцию в натяжном потолке одной из квартир. После этого животное передали счастливым владельцам, заключили в ведомстве.
Один из двух котят, упавших в в вентиляционные шахты в Грозном. Кадр из видео
В Чечне спасли котят, упавших в вентиляционные шахты
23 мая, 13:57
 
Хорошие новостиПроисшествияРоссияМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ДагестанГУ МЧС России по Республике Дагестан
 
 
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