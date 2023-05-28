https://ria.ru/20230528/kosovo-1874642979.html

В Сербии допустили возможность вооруженного конфликта в Косово

В Сербии допустили возможность вооруженного конфликта в Косово - РИА Новости, 28.05.2023

В Сербии допустили возможность вооруженного конфликта в Косово

Напряженность в Косово достигла максимума и может перерасти в вооруженный конфликт, подразделения армии Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T13:10

2023-05-28T13:10

2023-05-28T13:10

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БЕЛГРАД, 28 мая - РИА Новости. Напряженность в Косово достигла максимума и может перерасти в вооруженный конфликт, подразделения армии Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией, заявил сербский министр обороны Милош Вучевич. Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности. "Ситуация лишь внешне мирная. В настоящий момент нет инцидентов. Напряженность максимальная, индикатор находится в красной зоне напряженности, прежде всего среди сербов, которые напрямую под угрозой террористических актов режима (косовского "премьера" - ред.) Альбина Курти. Он делает все для того, чтобы изгнать сербов и довести до эскалации, которая станет оправданием дальнейшей агрессии и террора над сербами, с конечной целью полной этнической очистки Косово и Метохии от сербов", - заявил министр обороны в эфире TV Prva. "Конечно, Сербия может быть втянута в конфликт и будет представлена стороной-агрессором. Этот сценарий мы видели не только в случае Украины, кто кого там называет агрессором, но и в бывшей Югославии. Тогда регулярные части Югославской народной армии были провозглашены стороной-агрессором. Мы должны быть максимально предусмотрительны..., подразделениям поставлена задача распределиться по позициям завтра до 15.00 (16.00 мск в понедельник)", - указал глава МО Сербии. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Вучевич в телеэфире подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии. Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок. Полиция самопровозглашенной республики заявила, что при столкновении с протестующими на севере Косово пострадали 5 полицейских и 4 служебных автомобиля, три автомобиля миссии ЕС EULEX и машины гражданских лиц. Отмечается, что баррикады, которые устроили демонстранты из щебня, камней и тяжелой техники, снесены, трассы свободы, "ситуация успокоилась". Ведется расследование по статьям "нарушение конституционного порядка", "создание опасности для окружающих", "причинение вреда имуществу". Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html

https://ria.ru/20230527/armiya-1874545987.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, косово, сербия