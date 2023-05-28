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В Южной Америке предложили помощь в решении конфликта между НАТО и Россией - РИА Новости, 28.05.2023
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03:43 28.05.2023 (обновлено: 09:12 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/konflikt-1874606543.html
В Южной Америке предложили помощь в решении конфликта между НАТО и Россией
В Южной Америке предложили помощь в решении конфликта между НАТО и Россией - РИА Новости, 28.05.2023
В Южной Америке предложили помощь в решении конфликта между НАТО и Россией
Лидеры левых сил Южной Америки полагают, что регион может способствовать прекращению конфликта между НАТО и Россией, следует из совместной декларации по итогам... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T03:43
2023-05-28T09:12
в мире
южная америка
луис инасиу лула да силва
нато
россия
бразилия
украина
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МОНТЕВИДЕО, 28 мая — РИА Новости. Лидеры левых сил Южной Америки полагают, что регион может способствовать прекращению конфликта между НАТО и Россией, следует из совместной декларации по итогам форума "Семинар Монтевидео по южноамериканской интеграции", имеющейся в распоряжении РИА Новости.Мероприятие прошло в преддверии встречи глав стран региона, созванной президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.&quot;Как континент, способный к урегулированию своих разногласий мирным путем, в контексте войны между НАТО и Россией, мы можем достойно и авторитетно способствовать окончанию войны и активно поддерживать усилия по достижению мира и диалога, необходимые для глобального сосуществования&quot;, — отмечается в документе.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие, а в Кремле — что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД Сергей Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров &lt;...&gt; на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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южная америка
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бразилия
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в мире, южная америка, луис инасиу лула да силва, нато, россия, бразилия, украина
В мире, Южная Америка, Луис Инасиу Лула да Силва, НАТО, Россия, Бразилия, Украина
В Южной Америке предложили помощь в решении конфликта между НАТО и Россией

Лидеры левых сил Южной Америки предложили помощь в решении конфликта между НАТО и Россией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 28 мая — РИА Новости. Лидеры левых сил Южной Америки полагают, что регион может способствовать прекращению конфликта между НАТО и Россией, следует из совместной декларации по итогам форума "Семинар Монтевидео по южноамериканской интеграции", имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Мероприятие прошло в преддверии встречи глав стран региона, созванной президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
«

"Как континент, способный к урегулированию своих разногласий мирным путем, в контексте войны между НАТО и Россией, мы можем достойно и авторитетно способствовать окончанию войны и активно поддерживать усилия по достижению мира и диалога, необходимые для глобального сосуществования", — отмечается в документе.

Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие, а в Кремле — что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД Сергей Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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