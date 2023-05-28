https://ria.ru/20230528/kiev-1874625147.html

В Киеве заявили о самой массированной атаке дронами с начала СВО

В Киеве заявили о самой массированной атаке дронами с начала СВО - РИА Новости, 28.05.2023

В Киеве заявили о самой массированной атаке дронами с начала СВО

Киев в ночь на воскресенье подвергся самой массированной с начала специальной военной операции атаке беспилотниками, сообщил начальник городской военной... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T10:01

2023-05-28T10:01

2023-05-28T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

черкасская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Киев в ночь на воскресенье подвергся самой массированной с начала специальной военной операции атаке беспилотниками, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко."Это была самая массированная <...> атака дронами на столицу", — приводит администрация слова Попко.Он добавил, что ночью воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов. Ночью на большей части территории Украины прозвучали сигналы об опасности. В частности, взрывы были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях. Киевская администрация сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе столицы.Удары по инфраструктуре постсоветской республики российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей республике.

https://ria.ru/20230528/kiev-1874609636.html

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киев

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черкасская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, черкасская область, вооруженные силы рф