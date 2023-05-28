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В Киеве заявили о самой массированной атаке дронами с начала СВО - РИА Новости, 28.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:01 28.05.2023 (обновлено: 14:34 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/kiev-1874625147.html
В Киеве заявили о самой массированной атаке дронами с начала СВО
В Киеве заявили о самой массированной атаке дронами с начала СВО - РИА Новости, 28.05.2023
В Киеве заявили о самой массированной атаке дронами с начала СВО
Киев в ночь на воскресенье подвергся самой массированной с начала специальной военной операции атаке беспилотниками, сообщил начальник городской военной... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:01
2023-05-28T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
черкасская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Киев в ночь на воскресенье подвергся самой массированной с начала специальной военной операции атаке беспилотниками, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко."Это была самая массированная &lt;...&gt; атака дронами на столицу", — приводит администрация слова Попко.Он добавил, что ночью воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов. Ночью на большей части территории Украины прозвучали сигналы об опасности. В частности, взрывы были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях. Киевская администрация сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе столицы.Удары по инфраструктуре постсоветской республики российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей республике.
https://ria.ru/20230528/kiev-1874609636.html
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киев
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в мире, киев, украина, черкасская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Черкасская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве заявили о самой массированной атаке дронами с начала СВО

Глава киевской военной администрации Попко заявил о самой массированной атаке БПЛА

© РИА НовостиГород Киев
Город Киев - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости
Город Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Киев в ночь на воскресенье подвергся самой массированной с начала специальной военной операции атаке беспилотниками, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.
"Это была самая массированная <...> атака дронами на столицу", — приводит администрация слова Попко.
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Кличко сообщил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов
Вчера, 05:15
Он добавил, что ночью воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов.
Ночью на большей части территории Украины прозвучали сигналы об опасности. В частности, взрывы были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях. Киевская администрация сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе столицы.
Удары по инфраструктуре постсоветской республики российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей республике.
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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Вчера, 02:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаЧеркасская областьВооруженные силы РФ
 
 
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