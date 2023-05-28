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Кличко сообщил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов

Кличко сообщил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов - РИА Новости, 28.05.2023

Кличко сообщил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе в результате пожара после серии взрывов в городе. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T05:15

2023-05-28T05:15

2023-05-28T05:15

специальная военная операция на украине

киев

черкасская область

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виталий кличко

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе в результате пожара после серии взрывов в городе. "В Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 квадратных метров. Разрушение строительных конструкций - на общей площади 1 тысячи квадратных метров... Горит крыша здания трехэтажного складского помещения", - написал Кличко в своем телеграм-канале. Ранее в ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве. Взрывы также были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Позже киевская администрация также сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе. Незадолго до этого была объявлена воздушная тревога на большей части украинской территории. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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киев

черкасская область

украина

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киев, черкасская область, украина, виталий кличко, вооруженные силы рф, в мире