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Кличко сообщил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов - РИА Новости, 28.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/kiev-1874609636.html
Кличко сообщил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов
Кличко сообщил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов - РИА Новости, 28.05.2023
Кличко сообщил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе в результате пожара после серии взрывов в городе. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T05:15
2023-05-28T05:15
специальная военная операция на украине
киев
черкасская область
украина
виталий кличко
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе в результате пожара после серии взрывов в городе. "В Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 квадратных метров. Разрушение строительных конструкций - на общей площади 1 тысячи квадратных метров... Горит крыша здания трехэтажного складского помещения", - написал Кличко в своем телеграм-канале. Ранее в ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве. Взрывы также были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Позже киевская администрация также сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе. Незадолго до этого была объявлена воздушная тревога на большей части украинской территории. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев, черкасская область, украина, виталий кличко, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Черкасская область, Украина, Виталий Кличко, Вооруженные силы РФ, В мире
Кличко сообщил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов

Мэр Киева Кличко: в Голосеевском районе после серии взрывов был разрушен склад

© Фото : ДСНС УкраїниСотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© Фото : ДСНС України
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе в результате пожара после серии взрывов в городе.
«
"В Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 квадратных метров. Разрушение строительных конструкций - на общей площади 1 тысячи квадратных метров... Горит крыша здания трехэтажного складского помещения", - написал Кличко в своем телеграм-канале.
Ранее в ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве. Взрывы также были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Позже киевская администрация также сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе. Незадолго до этого была объявлена воздушная тревога на большей части украинской территории.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевЧеркасская областьУкраинаВиталий КличкоВооруженные силы РФВ мире
 
 
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