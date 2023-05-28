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В Киеве прогремела вторая волна взрывов, сообщили СМИ
В Киеве прогремела вторая волна взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.05.2023
В Киеве прогремела вторая волна взрывов, сообщили СМИ
Новая серия взрывов слышна в Киеве, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T03:19
2023-05-28T03:19
2023-05-28T08:54
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Новая серия взрывов слышна в Киеве, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале."Новые сильные взрывы в Киеве", — пишет СМИ.Ранее в ночь на воскресенье телеканал ТСН сообщал об очень мощных взрывах в столице республики. Взрывы также были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Незадолго до этого на большей части территории страны объявили воздушную тревогу.Позже киевская администрация сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада и пожаре в трехэтажном здании, расположенном там.Удары по инфраструктуре постсоветской республики российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей республике.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, черкасская область, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Черкасская область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киеве прогремела вторая волна взрывов, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Киеве слышна вторая волна сильных взрывов
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Новая серия взрывов слышна в Киеве, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
«
"Новые сильные взрывы в Киеве", — пишет СМИ.
Ранее в ночь на воскресенье телеканал ТСН сообщал об очень мощных взрывах в столице республики. Взрывы также были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Незадолго до этого на большей части территории страны объявили воздушную тревогу.
Позже киевская администрация сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада и пожаре в трехэтажном здании, расположенном там.
Удары по инфраструктуре постсоветской республики российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей республике.
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