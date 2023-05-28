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В Киеве прогремела вторая волна взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:19 28.05.2023 (обновлено: 08:54 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/kiev-1874605667.html
В Киеве прогремела вторая волна взрывов, сообщили СМИ
В Киеве прогремела вторая волна взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.05.2023
В Киеве прогремела вторая волна взрывов, сообщили СМИ
Новая серия взрывов слышна в Киеве, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T03:19
2023-05-28T08:54
специальная военная операция на украине
киев
черкасская область
украина
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Новая серия взрывов слышна в Киеве, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.&quot;Новые сильные взрывы в Киеве&quot;, — пишет СМИ.Ранее в ночь на воскресенье телеканал ТСН сообщал об очень мощных взрывах в столице республики. Взрывы также были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Незадолго до этого на большей части территории страны объявили воздушную тревогу.Позже киевская администрация сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада и пожаре в трехэтажном здании, расположенном там.Удары по инфраструктуре постсоветской республики российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей республике.
https://ria.ru/20230528/donetsk-1874600593.html
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киев, черкасская область, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Черкасская область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киеве прогремела вторая волна взрывов, сообщили СМИ

"Страна.ua": в Киеве слышна вторая волна сильных взрывов

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Новая серия взрывов слышна в Киеве, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
«

"Новые сильные взрывы в Киеве", — пишет СМИ.

Ранее в ночь на воскресенье телеканал ТСН сообщал об очень мощных взрывах в столице республики. Взрывы также были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Незадолго до этого на большей части территории страны объявили воздушную тревогу.
Позже киевская администрация сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада и пожаре в трехэтажном здании, расположенном там.
Удары по инфраструктуре постсоветской республики российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей республике.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевЧеркасская областьУкраинаВооруженные силы РФВ мире
 
 
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