https://ria.ru/20230528/khudozhnik-1874598963.html

Умер советский художник-концептуалист Илья Кабаков

Умер советский художник-концептуалист Илья Кабаков - РИА Новости, 28.05.2023

Умер советский художник-концептуалист Илья Кабаков

Советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков скончался в возрасте 89 лет, сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T00:14

2023-05-28T00:14

2023-05-28T02:21

сша

лондон

эмилия кабакова

илья кабаков

российская академия художеств

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/37738/10/377381023_0:716:1333:1466_1920x0_80_0_0_e4fb2fa6255f71bc9471f4bf958ab929.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков скончался в возрасте 89 лет, сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых."С большой грустью сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушки. Человек, который всю жизнь воображал утопию, покинул этот мир в субботу, 27 мая, в окружении своих близких", - говорится в сообщении Фонда в соцсетях. Семья художника проведет частные семейные похороны, после которых через несколько недель состоится общественная панихида.Илья Иосифович Кабаков — советский художник, мигрировавший в США в конце 1980-х. Он вошел в число создателей так называемого московского концептуализма, ярчайшим образом позже представив данное направление. Являлся почетным членом Российской академии художеств. В эмиграции все свои проекты Кабаков вел в соавторстве с женой Эмилией Кабаковой.Работы Кабакова "Номер люкс" и "Жук", написанные в 2006 и 2008 годах, были проданы на аукционе Phillips de Pury в Лондоне за внушительные для современного российского искусства 4,1 миллиона долларов и 5,84 миллиона долларов соответственно.

https://ria.ru/20230518/akter-1872768517.html

сша

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, лондон, эмилия кабакова, илья кабаков, российская академия художеств