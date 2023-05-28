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Умер советский художник-концептуалист Илья Кабаков
Умер советский художник-концептуалист Илья Кабаков - РИА Новости, 28.05.2023
Умер советский художник-концептуалист Илья Кабаков
Советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков скончался в возрасте 89 лет, сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T00:14
2023-05-28T00:14
2023-05-28T02:21
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков скончался в возрасте 89 лет, сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых."С большой грустью сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушки. Человек, который всю жизнь воображал утопию, покинул этот мир в субботу, 27 мая, в окружении своих близких", - говорится в сообщении Фонда в соцсетях. Семья художника проведет частные семейные похороны, после которых через несколько недель состоится общественная панихида.Илья Иосифович Кабаков — советский художник, мигрировавший в США в конце 1980-х. Он вошел в число создателей так называемого московского концептуализма, ярчайшим образом позже представив данное направление. Являлся почетным членом Российской академии художеств. В эмиграции все свои проекты Кабаков вел в соавторстве с женой Эмилией Кабаковой.Работы Кабакова "Номер люкс" и "Жук", написанные в 2006 и 2008 годах, были проданы на аукционе Phillips de Pury в Лондоне за внушительные для современного российского искусства 4,1 миллиона долларов и 5,84 миллиона долларов соответственно.
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сша, лондон, эмилия кабакова, илья кабаков, российская академия художеств
США, Лондон, Эмилия Кабакова, Илья Кабаков, Российская академия художеств, Культура
Умер советский художник-концептуалист Илья Кабаков
Советский художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет