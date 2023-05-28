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Умер советский художник-концептуалист Илья Кабаков - РИА Новости, 28.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:14 28.05.2023 (обновлено: 02:21 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/khudozhnik-1874598963.html
Умер советский художник-концептуалист Илья Кабаков
Умер советский художник-концептуалист Илья Кабаков - РИА Новости, 28.05.2023
Умер советский художник-концептуалист Илья Кабаков
Советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков скончался в возрасте 89 лет, сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T00:14
2023-05-28T02:21
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лондон
эмилия кабакова
илья кабаков
российская академия художеств
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков скончался в возрасте 89 лет, сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых."С большой грустью сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушки. Человек, который всю жизнь воображал утопию, покинул этот мир в субботу, 27 мая, в окружении своих близких", - говорится в сообщении Фонда в соцсетях. Семья художника проведет частные семейные похороны, после которых через несколько недель состоится общественная панихида.Илья Иосифович Кабаков — советский художник, мигрировавший в США в конце 1980-х. Он вошел в число создателей так называемого московского концептуализма, ярчайшим образом позже представив данное направление. Являлся почетным членом Российской академии художеств. В эмиграции все свои проекты Кабаков вел в соавторстве с женой Эмилией Кабаковой.Работы Кабакова "Номер люкс" и "Жук", написанные в 2006 и 2008 годах, были проданы на аукционе Phillips de Pury в Лондоне за внушительные для современного российского искусства 4,1 миллиона долларов и 5,84 миллиона долларов соответственно.
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сша, лондон, эмилия кабакова, илья кабаков, российская академия художеств
США, Лондон, Эмилия Кабакова, Илья Кабаков, Российская академия художеств, Культура
Умер советский художник-концептуалист Илья Кабаков

Советский художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкХудожник Илья Кабаков
Художник Илья Кабаков - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Художник Илья Кабаков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков скончался в возрасте 89 лет, сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых.
«
"С большой грустью сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушки. Человек, который всю жизнь воображал утопию, покинул этот мир в субботу, 27 мая, в окружении своих близких", - говорится в сообщении Фонда в соцсетях.
Семья художника проведет частные семейные похороны, после которых через несколько недель состоится общественная панихида.
Илья Иосифович Кабаков — советский художник, мигрировавший в США в конце 1980-х. Он вошел в число создателей так называемого московского концептуализма, ярчайшим образом позже представив данное направление. Являлся почетным членом Российской академии художеств. В эмиграции все свои проекты Кабаков вел в соавторстве с женой Эмилией Кабаковой.
Работы Кабакова "Номер люкс" и "Жук", написанные в 2006 и 2008 годах, были проданы на аукционе Phillips de Pury в Лондоне за внушительные для современного российского искусства 4,1 миллиона долларов и 5,84 миллиона долларов соответственно.
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КультураСШАЛондонЭмилия КабаковаИлья КабаковРоссийская академия художеств
 
 
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