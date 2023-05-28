https://ria.ru/20230528/khram-1874643917.html
На Украине священник ПЦУ попытался взломать дверь в храм УПЦ
На Украине священник ПЦУ попытался взломать дверь в храм УПЦ - РИА Новости, 28.05.2023
На Украине священник ПЦУ попытался взломать дверь в храм УПЦ
Священник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытался срезать замки "болгаркой" с двери храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T13:17
2023-05-28T13:17
2023-05-28T13:17
религия
украина
черновицкая область
россия
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Священник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытался срезать замки "болгаркой" с двери храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Старая Жадова Черновицкой области, сообщили в союзе православных журналистов. "Вечером 27 мая 2023 года в селе Старая Жадова Черновицкой области "священник" ПЦУ пытался болгаркой срезать замки с храма УПЦ архангелов Михаила и Гавриила", - говорится в сообщении на сайте союза журналистов. Прихожане прибежали на шум, силой оттеснили священника от двери и вызвали полицию. Ночью у обители остались дежурить десятки верующих. По данным союза православных журналистов, в 2019 году уже были попытки захватить храм. Тогда прихожанам тоже удалось отстоять обитель. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230526/upts-1874438893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Религия, Украина, Черновицкая область, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
На Украине священник ПЦУ попытался взломать дверь в храм УПЦ
Священник ПЦУ попытался болгаркой взломать дверь в храм УПЦ на западе Украины