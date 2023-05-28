https://ria.ru/20230528/khram-1874643917.html

На Украине священник ПЦУ попытался взломать дверь в храм УПЦ

На Украине священник ПЦУ попытался взломать дверь в храм УПЦ - РИА Новости, 28.05.2023

На Украине священник ПЦУ попытался взломать дверь в храм УПЦ

Священник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытался срезать замки "болгаркой" с двери храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T13:17

2023-05-28T13:17

2023-05-28T13:17

религия

украина

черновицкая область

россия

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_c480e0497327b3ec1776c1859cd52bb7.jpg

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Священник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытался срезать замки "болгаркой" с двери храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Старая Жадова Черновицкой области, сообщили в союзе православных журналистов. "Вечером 27 мая 2023 года в селе Старая Жадова Черновицкой области "священник" ПЦУ пытался болгаркой срезать замки с храма УПЦ архангелов Михаила и Гавриила", - говорится в сообщении на сайте союза журналистов. Прихожане прибежали на шум, силой оттеснили священника от двери и вызвали полицию. Ночью у обители остались дежурить десятки верующих. По данным союза православных журналистов, в 2019 году уже были попытки захватить храм. Тогда прихожанам тоже удалось отстоять обитель. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230526/upts-1874438893.html

украина

черновицкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, черновицкая область, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц