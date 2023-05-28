https://ria.ru/20230528/kholokost-1874612864.html

В Польше выступили с громким обвинением в адрес Германии

В Польше выступили с громким обвинением в адрес Германии - РИА Новости, 28.05.2023

В Польше выступили с громким обвинением в адрес Германии

Немцы сознательно пытаются сделать так, чтобы в глазах мирового сообщества Польша выглядела виновной в Холокосте, такое мнение высказал польский историк Войцех... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T07:16

2023-05-28T07:16

2023-05-28T09:49

в мире

польша

германия

матеуш моравецкий

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Немцы сознательно пытаются сделать так, чтобы в глазах мирового сообщества Польша выглядела виновной в Холокосте, такое мнение высказал польский историк Войцех Полак изданию wPolityce.Внимание эксперта привлекли сообщения СМИ о лекции в Германском историческом институте о причастности поляков к геноциду евреев."Заявляя, что преступления против евреев совершали нацисты и что концентрационные лагеря располагались в основном на территории Польши, складывается впечатление, что этими нацистами были поляки. Немцам именно это и нужно, чтобы распространялись такие кошмарные, позорные и ложные концепции", — заявил Полак.По мнению историка, простая замена слова "немцы" на "нацисты" в отношении этих преступлений способствует такому переносу акцента. Также к этому ведет и использование словосочетания "польские концентрационные лагеря", выразил мнение специалист."Действия по обелению немцев самими немцами проводятся уже довольно давно и осуществляются таким образом, что уже дают практические результаты. Возможно, часто не прямо, иногда немного завуалированно, но виновниками Холокоста или людьми, создававшими концлагеря, выставляются поляки", — отметил историк.Как добавил Полак, из-за некачественного исторического образования западное сообщество часто поддается на определенные ассоциации и ложные стереотипы, что только способствует распространению такого рода концепций.Ранее власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что репарации были бы выгодны Германии, так как они улучшили бы отношение поляков к немцам.

https://ria.ru/20230527/polsha-1874486535.html

https://ria.ru/20230528/pushkov-1874611971.html

польша

германия

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в мире, польша, германия, матеуш моравецкий