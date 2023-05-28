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В Польше выступили с громким обвинением в адрес Германии - РИА Новости, 28.05.2023
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07:16 28.05.2023 (обновлено: 09:49 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/kholokost-1874612864.html
В Польше выступили с громким обвинением в адрес Германии
В Польше выступили с громким обвинением в адрес Германии - РИА Новости, 28.05.2023
В Польше выступили с громким обвинением в адрес Германии
Немцы сознательно пытаются сделать так, чтобы в глазах мирового сообщества Польша выглядела виновной в Холокосте, такое мнение высказал польский историк Войцех... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T07:16
2023-05-28T09:49
в мире
польша
германия
матеуш моравецкий
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Немцы сознательно пытаются сделать так, чтобы в глазах мирового сообщества Польша выглядела виновной в Холокосте, такое мнение высказал польский историк Войцех Полак изданию wPolityce.Внимание эксперта привлекли сообщения СМИ о лекции в Германском историческом институте о причастности поляков к геноциду евреев."Заявляя, что преступления против евреев совершали нацисты и что концентрационные лагеря располагались в основном на территории Польши, складывается впечатление, что этими нацистами были поляки. Немцам именно это и нужно, чтобы распространялись такие кошмарные, позорные и ложные концепции", — заявил Полак.По мнению историка, простая замена слова "немцы" на "нацисты" в отношении этих преступлений способствует такому переносу акцента. Также к этому ведет и использование словосочетания "польские концентрационные лагеря", выразил мнение специалист.&quot;Действия по обелению немцев самими немцами проводятся уже довольно давно и осуществляются таким образом, что уже дают практические результаты. Возможно, часто не прямо, иногда немного завуалированно, но виновниками Холокоста или людьми, создававшими концлагеря, выставляются поляки&quot;, — отметил историк.Как добавил Полак, из-за некачественного исторического образования западное сообщество часто поддается на определенные ассоциации и ложные стереотипы, что только способствует распространению такого рода концепций.Ранее власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что репарации были бы выгодны Германии, так как они улучшили бы отношение поляков к немцам.
https://ria.ru/20230527/polsha-1874486535.html
https://ria.ru/20230528/pushkov-1874611971.html
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в мире, польша, германия, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Германия, Матеуш Моравецкий
В Польше выступили с громким обвинением в адрес Германии

Историк Полак: Германия сознательно пытается сделать из поляков виновников Холокоста

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМузей на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Музей на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Немцы сознательно пытаются сделать так, чтобы в глазах мирового сообщества Польша выглядела виновной в Холокосте, такое мнение высказал польский историк Войцех Полак изданию wPolityce.
Внимание эксперта привлекли сообщения СМИ о лекции в Германском историческом институте о причастности поляков к геноциду евреев.
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"Заявляя, что преступления против евреев совершали нацисты и что концентрационные лагеря располагались в основном на территории Польши, складывается впечатление, что этими нацистами были поляки. Немцам именно это и нужно, чтобы распространялись такие кошмарные, позорные и ложные концепции", — заявил Полак.
По мнению историка, простая замена слова "немцы" на "нацисты" в отношении этих преступлений способствует такому переносу акцента. Также к этому ведет и использование словосочетания "польские концентрационные лагеря", выразил мнение специалист.
«

"Действия по обелению немцев самими немцами проводятся уже довольно давно и осуществляются таким образом, что уже дают практические результаты. Возможно, часто не прямо, иногда немного завуалированно, но виновниками Холокоста или людьми, создававшими концлагеря, выставляются поляки", — отметил историк.

Как добавил Полак, из-за некачественного исторического образования западное сообщество часто поддается на определенные ассоциации и ложные стереотипы, что только способствует распространению такого рода концепций.
Ранее власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что репарации были бы выгодны Германии, так как они улучшили бы отношение поляков к немцам.
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