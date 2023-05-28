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Июнь в Центральной России ожидается на градус теплее нормы - РИА Новости, 28.05.2023
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17:25 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/iyun-1874672552.html
Июнь в Центральной России ожидается на градус теплее нормы
Июнь в Центральной России ожидается на градус теплее нормы - РИА Новости, 28.05.2023
Июнь в Центральной России ожидается на градус теплее нормы
Температура воздуха в июне в Центральной России ожидается на 0,5-1 градус выше нормы, дефицит осадков может составить до 10-30% от положенного за месяц, сообщил РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T17:25
2023-05-28T17:25
евгений тишковец
погода
россия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Температура воздуха в июне в Центральной России ожидается на 0,5-1 градус выше нормы, дефицит осадков может составить до 10-30% от положенного за месяц, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "По долгосрочным прогнозам, июнь в Центральной России в среднем ожидается на 0,5-1 градус выше нормы, а дефицит осадков может составить до 10-30% от положенного за месяц", - сказал Тишковец. По словам синоптика, первый месяц лета прогнозируется теплым, а солнечных дней будет больше, чем определено многолетними наблюдениями.
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евгений тишковец, погода, россия
Евгений Тишковец, Погода, Россия
Июнь в Центральной России ожидается на градус теплее нормы

Тишковец: июнь в Центральной России ожидается на градус теплее нормы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛюди катаются на велосипедах на Воробьевской набережной в Москве
Люди катаются на велосипедах на Воробьевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди катаются на велосипедах на Воробьевской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Температура воздуха в июне в Центральной России ожидается на 0,5-1 градус выше нормы, дефицит осадков может составить до 10-30% от положенного за месяц, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По долгосрочным прогнозам, июнь в Центральной России в среднем ожидается на 0,5-1 градус выше нормы, а дефицит осадков может составить до 10-30% от положенного за месяц", - сказал Тишковец.
По словам синоптика, первый месяц лета прогнозируется теплым, а солнечных дней будет больше, чем определено многолетними наблюдениями.
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