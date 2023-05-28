https://ria.ru/20230528/iran-1874639700.html
При столкновении с "Талибаном"* погиб иранский пограничник
При столкновении с "Талибаном"* погиб иранский пограничник - РИА Новости, 28.05.2023
При столкновении с "Талибаном"* погиб иранский пограничник
В Иране при вооруженном столкновении с силами "Талибана"* погиб пограничник, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на пресс-центр командования погранвойск... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T12:30
2023-05-28T12:30
2023-05-28T13:12
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Иране при вооруженном столкновении с силами "Талибана"* погиб пограничник, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на пресс-центр командования погранвойск исламской республики. "В результате столкновения на границе (Ирана и Афганистана. — Прим. ред.) между силами "Талибана" и (иранскими. — Прим. ред.) пограничниками в районе Сасули <…> один из <…> пограничников был убит, двое других получили ранения", — говорится в материале. Столкновение произошло в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны.По данным агентства, погибший пограничник, Мохаммад Махди Ахмади, проходил службу в Забольском пограничном полку. Силы "Талибана" также понесли потери, но Tasnim не уточнило их масштаб. Накануне СМИ сообщали о столкновениях между иранскими пограничниками и силами "Талибана" в юго-западной афганской провинции Нимроз.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20230525/afganistan-1874033507.html
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РИА Новости
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в мире, иран, белуджистан, афганистан, оон, талибан
В мире, Иран, Белуджистан, Афганистан, ООН, Талибан
При столкновении с "Талибаном"* погиб иранский пограничник
При столкновении с "Талибаном" погиб иранский пограничник, еще двое были ранены