https://ria.ru/20230528/iran-1874639700.html

При столкновении с "Талибаном"* погиб иранский пограничник

При столкновении с "Талибаном"* погиб иранский пограничник - РИА Новости, 28.05.2023

При столкновении с "Талибаном"* погиб иранский пограничник

В Иране при вооруженном столкновении с силами "Талибана"* погиб пограничник, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на пресс-центр командования погранвойск... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T12:30

2023-05-28T12:30

2023-05-28T13:12

в мире

иран

белуджистан

афганистан

оон

талибан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20644/53/206445313_0:177:2928:1824_1920x0_80_0_0_287d38f26dc711178605c00691cce1af.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Иране при вооруженном столкновении с силами "Талибана"* погиб пограничник, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на пресс-центр командования погранвойск исламской республики. "В результате столкновения на границе (Ирана и Афганистана. — Прим. ред.) между силами "Талибана" и (иранскими. — Прим. ред.) пограничниками в районе Сасули <…> один из <…> пограничников был убит, двое других получили ранения", — говорится в материале. Столкновение произошло в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны.По данным агентства, погибший пограничник, Мохаммад Махди Ахмади, проходил службу в Забольском пограничном полку. Силы "Талибана" также понесли потери, но Tasnim не уточнило их масштаб. Накануне СМИ сообщали о столкновениях между иранскими пограничниками и силами "Талибана" в юго-западной афганской провинции Нимроз.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230525/afganistan-1874033507.html

https://ria.ru/20220803/oon-1807114209.html

иран

белуджистан

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, белуджистан, афганистан, оон, талибан