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Иран жестко поставил Зеленского на место после его слов о России - РИА Новости, 28.05.2023
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06:04 28.05.2023 (обновлено: 09:12 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/iran-1874611155.html
Иран жестко поставил Зеленского на место после его слов о России
Иран жестко поставил Зеленского на место после его слов о России - РИА Новости, 28.05.2023
Иран жестко поставил Зеленского на место после его слов о России
Политическое шоу президента Украины Владимира Зеленского направлено против народа Ирана и делается для привлечения западного оружия, заявил пресс-секретарь МИД... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T06:04
2023-05-28T09:12
в мире
иран
россия
владимир зеленский
кирилл буданов
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Политическое шоу президента Украины Владимира Зеленского направлено против народа Ирана и делается для привлечения западного оружия, заявил пресс-секретарь МИД исламской республики Насер Канани, его слова приводит агентство ISNA.Ранее глава пост-советской республики призвал иранцев перестать поддерживать Россию, так как это якобы приведет к еще большей изоляции их страны."Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана и делается с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран", — заявил Канани.Дипломат также назвал целью слов Зеленского организацию политического шоу и отвлечение внимания общества безосновательными и бесполезными претензиями в адрес иранского народа.Ранее с угрозами в адрес Тегерана выступил глава ГУР Украины Кирилл Буданов, который заявил, что Киев теоретически мог бы провести боевую операцию в Иране для уничтожения производства беспилотных летательных аппаратов.Официальный представитель российского МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Тегерана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
https://ria.ru/20230524/vizit-1873913803.html
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в мире, иран, россия, владимир зеленский, кирилл буданов, мария захарова
В мире, Иран, Россия, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Мария Захарова
Иран жестко поставил Зеленского на место после его слов о России

Пресс-секретарь МИД Ирана Канани раскритиковал Зеленского после его слов о помощи России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Политическое шоу президента Украины Владимира Зеленского направлено против народа Ирана и делается для привлечения западного оружия, заявил пресс-секретарь МИД исламской республики Насер Канани, его слова приводит агентство ISNA.
Ранее глава пост-советской республики призвал иранцев перестать поддерживать Россию, так как это якобы приведет к еще большей изоляции их страны.
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"Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана и делается с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран", — заявил Канани.
Дипломат также назвал целью слов Зеленского организацию политического шоу и отвлечение внимания общества безосновательными и бесполезными претензиями в адрес иранского народа.
Ранее с угрозами в адрес Тегерана выступил глава ГУР Украины Кирилл Буданов, который заявил, что Киев теоретически мог бы провести боевую операцию в Иране для уничтожения производства беспилотных летательных аппаратов.
Официальный представитель российского МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Тегерана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
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В миреИранРоссияВладимир ЗеленскийКирилл БудановМария Захарова
 
 
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