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Телеком-оператор назвал причину сбоя в работе интернета в Крыму
Телеком-оператор назвал причину сбоя в работе интернета в Крыму - РИА Новости, 28.05.2023
Телеком-оператор назвал причину сбоя в работе интернета в Крыму
Причиной сбоя интернета в Крыму стала крупнейшая за всю историю компании хакерская атака, на устранение последствий которой потребовалось 16 часов, сообщила... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:32
2023-05-28T14:32
2023-05-28T14:53
технологии
республика крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Причиной сбоя интернета в Крыму стала крупнейшая за всю историю компании хакерская атака, на устранение последствий которой потребовалось 16 часов, сообщила пресс-служба телекомоператора "Миранда-медиа".В пятницу министерство информации и связи республики Крым сообщило об аварии на сети телеком-оператора "Миранда-медиа", что создало проблему с обеспечением интернет-связи на полуострове. Проблемы наблюдались также в обеспечении связи у некоторых мобильных операторов Крыма и Севастополя."26 мая на оператора связи Крыма – "Миранда-медиа" была совершена хакерская атака. Одна из крупнейших за всю историю компании. На ее устранение потребовалось 16 часов. Кроме того, была совершена попытка уничтожения инфраструктуры конвергентного оператора связи", - говорится в сообщении компании.По словам генерального директора "Миранда-медиа" Ивана Зимы, сегодня полностью восстановлена сетевая инфраструктура, а информационные сервисы доступны частично - в целях безопасности.
https://ria.ru/20230522/fake-1873502954.html
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технологии, республика крым, севастополь
Технологии, Республика Крым, Севастополь
Телеком-оператор назвал причину сбоя в работе интернета в Крыму
"Миранда-медиа": в работе интернета в Крыму произошел сбой из-за крупной хакерской атаки