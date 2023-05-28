https://ria.ru/20230528/himars-1874699671.html

Украинские войска обстреляли город Алмазная из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли город Алмазная из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 28.05.2023

Украинские войска обстреляли город Алмазная из РСЗО HIMARS

Украинские войска в 15.18 мск выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по городу Алмазная, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T20:06

2023-05-28T20:06

2023-05-28T20:48

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

стаханов

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843009248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a2eedd44cb99a9e4b698bf6a1323e5a.jpg

ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.18 мск выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по городу Алмазная, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Алмазная (ЛНР). 28.05.2023 года в 15.18 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел по населенному пункту Алмазная (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (противник применил три ракеты типа M31 и М30А1 GMLRS)", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Ранее в администрации города Стаханов в ЛНР сообщили, что мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Алмазная украинскими войсками, ранены еще девять человек, в том числе десятилетний ребенок. Позже врио главы ЛНР Пасечник сообщил, что в больнице скончался мужчина.

луганская народная республика

украина

стаханов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, украина, стаханов, сцкк