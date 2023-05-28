https://ria.ru/20230528/grem-1874712728.html

Показал свое лицо: британцев разозлило заявление сенатора Грэма о россиянах

Показал свое лицо: британцев разозлило заявление сенатора Грэма о россиянах - РИА Новости, 28.05.2023

Показал свое лицо: британцев разозлило заявление сенатора Грэма о россиянах

Читатели Daily Mail отреагировали на заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что россияне "умирают" в результате "самой удачной" траты денег... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T22:54

2023-05-28T22:54

2023-05-28T22:54

политика

сша

украина

линдси грэм

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776541379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c50a0fd424b40dad57cf220819159190.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что россияне "умирают" в результате "самой удачной" траты денег властями США на помощь Украине."Поджигатель войны Грэм показывает свое истинное лицо", — написали в комментариях."Что у глубинного государства есть на этого парня, что он так топит за войну?", — задался вопросом участник беседы."Подстрекатель, приветствующий смерть", — заметил один из пользователей."Надеюсь, он задохнется когда-нибудь после такой фразы", — высказался другой читатель."Ничего из этого не произошло бы, и тысячи людей были бы живы, если бы президент США Джо Байден и его клоунская администрация не допустили конфликта", — подытожили британцы.Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за русофобских заявлений американского сенатора Линдси Грэма.

https://ria.ru/20230528/zakharova-1874691963.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сша, украина, линдси грэм, джо байден