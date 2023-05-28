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Показал свое лицо: британцев разозлило заявление сенатора Грэма о россиянах - РИА Новости, 28.05.2023
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22:54 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/grem-1874712728.html
Показал свое лицо: британцев разозлило заявление сенатора Грэма о россиянах
Показал свое лицо: британцев разозлило заявление сенатора Грэма о россиянах - РИА Новости, 28.05.2023
Показал свое лицо: британцев разозлило заявление сенатора Грэма о россиянах
Читатели Daily Mail отреагировали на заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что россияне "умирают" в результате "самой удачной" траты денег... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T22:54
2023-05-28T22:54
политика
сша
украина
линдси грэм
джо байден
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что россияне "умирают" в результате "самой удачной" траты денег властями США на помощь Украине."Поджигатель войны Грэм показывает свое истинное лицо", — написали в комментариях."Что у глубинного государства есть на этого парня, что он так топит за войну?", — задался вопросом участник беседы."Подстрекатель, приветствующий смерть", — заметил один из пользователей."Надеюсь, он задохнется когда-нибудь после такой фразы", — высказался другой читатель."Ничего из этого не произошло бы, и тысячи людей были бы живы, если бы президент США Джо Байден и его клоунская администрация не допустили конфликта", — подытожили британцы.Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за русофобских заявлений американского сенатора Линдси Грэма.
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политика, сша, украина, линдси грэм, джо байден
Политика, США, Украина, Линдси Грэм, Джо Байден
Показал свое лицо: британцев разозлило заявление сенатора Грэма о россиянах

Читатели Daily Mail резко раскритиковали американского сенатора Грэма за слова о россиянах

© AP Photo / Patrick SemanskyСенатор США Линдси Грэм
Сенатор США Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Сенатор США Линдси Грэм. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что россияне "умирают" в результате "самой удачной" траты денег властями США на помощь Украине.
«
"Поджигатель войны Грэм показывает свое истинное лицо", — написали в комментариях.
"Что у глубинного государства есть на этого парня, что он так топит за войну?", — задался вопросом участник беседы.
"Подстрекатель, приветствующий смерть", — заметил один из пользователей.
"Надеюсь, он задохнется когда-нибудь после такой фразы", — высказался другой читатель.
"Ничего из этого не произошло бы, и тысячи людей были бы живы, если бы президент США Джо Байден и его клоунская администрация не допустили конфликта", — подытожили британцы.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за русофобских заявлений американского сенатора Линдси Грэма.
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