https://ria.ru/20230528/grem-1874651913.html

США признались в спонсорстве геноцида русских в Донбассе, считает Слуцкий

США признались в спонсорстве геноцида русских в Донбассе, считает Слуцкий - РИА Новости, 28.05.2023

США признались в спонсорстве геноцида русских в Донбассе, считает Слуцкий

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал признанием в спонсорстве геноцида русских в Донбассе слова американского... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T14:35

2023-05-28T14:35

2023-05-28T14:35

в мире

сша

леонид слуцкий (политик)

украина

линдси грэм

лдпр

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал признанием в спонсорстве геноцида русских в Донбассе слова американского сенатора США Линдси Грэма о заработке на смерти русских. Грэм на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что "русские умирают" и США "еще никогда не тратили деньги так удачно". "По сути, представитель американской законодательной власти дал признательные показания, свидетельствующие, что Вашингтон является спонсором украинского терроризма и геноцида русских на Донбассе, да и уже не только. При этом сами украинцы для таких грэмов - просто расходный материал", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Также он написал, что "империя лжи" становится спонсором неонацизма, терроризма и геноцида. "В политикуме США агония русофобии достигла запредельного уровня… Далеко не последний в американском истеблишменте политик – сенатор Линдси Грэм - во время встречи с Зеленским в Киеве опустился до откровенно фашисткой риторики", - отметил Слуцкий. Оказывается, что ради истребления русских США вливают миллиарды в неонацистский режим на Украине, отметил он. "Россия обязательно доведет до конца освободительную Специальную военную операцию на Украине. И, даст Бог, она станет последней схваткой с нацизмом!" - добавил он.

https://ria.ru/20230528/peskov-1874641705.html

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Влада Копылова

в мире, сша, леонид слуцкий (политик), украина, линдси грэм, лдпр