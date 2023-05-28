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США признались в спонсорстве геноцида русских в Донбассе, считает Слуцкий - РИА Новости, 28.05.2023
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14:35 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/grem-1874651913.html
США признались в спонсорстве геноцида русских в Донбассе, считает Слуцкий
США признались в спонсорстве геноцида русских в Донбассе, считает Слуцкий - РИА Новости, 28.05.2023
США признались в спонсорстве геноцида русских в Донбассе, считает Слуцкий
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал признанием в спонсорстве геноцида русских в Донбассе слова американского... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:35
2023-05-28T14:35
в мире
сша
леонид слуцкий (политик)
украина
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лдпр
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал признанием в спонсорстве геноцида русских в Донбассе слова американского сенатора США Линдси Грэма о заработке на смерти русских. Грэм на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что "русские умирают" и США "еще никогда не тратили деньги так удачно". "По сути, представитель американской законодательной власти дал признательные показания, свидетельствующие, что Вашингтон является спонсором украинского терроризма и геноцида русских на Донбассе, да и уже не только. При этом сами украинцы для таких грэмов - просто расходный материал", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Также он написал, что "империя лжи" становится спонсором неонацизма, терроризма и геноцида. "В политикуме США агония русофобии достигла запредельного уровня… Далеко не последний в американском истеблишменте политик – сенатор Линдси Грэм - во время встречи с Зеленским в Киеве опустился до откровенно фашисткой риторики", - отметил Слуцкий. Оказывается, что ради истребления русских США вливают миллиарды в неонацистский режим на Украине, отметил он. "Россия обязательно доведет до конца освободительную Специальную военную операцию на Украине. И, даст Бог, она станет последней схваткой с нацизмом!" - добавил он.
https://ria.ru/20230528/peskov-1874641705.html
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в мире, сша, леонид слуцкий (политик), украина, линдси грэм, лдпр
В мире, США, Леонид Слуцкий (политик), Украина, Линдси Грэм, ЛДПР
США признались в спонсорстве геноцида русских в Донбассе, считает Слуцкий

Слуцкий назвал слова сенатора Грэма об убийстве русских признанием в спонсорстве геноцида

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал признанием в спонсорстве геноцида русских в Донбассе слова американского сенатора США Линдси Грэма о заработке на смерти русских.
Грэм на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что "русские умирают" и США "еще никогда не тратили деньги так удачно".
"По сути, представитель американской законодательной власти дал признательные показания, свидетельствующие, что Вашингтон является спонсором украинского терроризма и геноцида русских на Донбассе, да и уже не только. При этом сами украинцы для таких грэмов - просто расходный материал", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Также он написал, что "империя лжи" становится спонсором неонацизма, терроризма и геноцида.
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"В политикуме США агония русофобии достигла запредельного уровня… Далеко не последний в американском истеблишменте политик – сенатор Линдси Грэм - во время встречи с Зеленским в Киеве опустился до откровенно фашисткой риторики", - отметил Слуцкий.
Оказывается, что ради истребления русских США вливают миллиарды в неонацистский режим на Украине, отметил он.
"Россия обязательно доведет до конца освободительную Специальную военную операцию на Украине. И, даст Бог, она станет последней схваткой с нацизмом!" - добавил он.
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В миреСШАЛеонид Слуцкий (политик)УкраинаЛиндси ГрэмЛДПР
 
 
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