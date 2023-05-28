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США признались в спонсорстве геноцида русских в Донбассе, считает Слуцкий
США признались в спонсорстве геноцида русских в Донбассе, считает Слуцкий - РИА Новости, 28.05.2023
США признались в спонсорстве геноцида русских в Донбассе, считает Слуцкий
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал признанием в спонсорстве геноцида русских в Донбассе слова американского... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:35
2023-05-28T14:35
2023-05-28T14:35
в мире
сша
леонид слуцкий (политик)
украина
линдси грэм
лдпр
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал признанием в спонсорстве геноцида русских в Донбассе слова американского сенатора США Линдси Грэма о заработке на смерти русских. Грэм на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что "русские умирают" и США "еще никогда не тратили деньги так удачно". "По сути, представитель американской законодательной власти дал признательные показания, свидетельствующие, что Вашингтон является спонсором украинского терроризма и геноцида русских на Донбассе, да и уже не только. При этом сами украинцы для таких грэмов - просто расходный материал", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Также он написал, что "империя лжи" становится спонсором неонацизма, терроризма и геноцида. "В политикуме США агония русофобии достигла запредельного уровня… Далеко не последний в американском истеблишменте политик – сенатор Линдси Грэм - во время встречи с Зеленским в Киеве опустился до откровенно фашисткой риторики", - отметил Слуцкий. Оказывается, что ради истребления русских США вливают миллиарды в неонацистский режим на Украине, отметил он. "Россия обязательно доведет до конца освободительную Специальную военную операцию на Украине. И, даст Бог, она станет последней схваткой с нацизмом!" - добавил он.
https://ria.ru/20230528/peskov-1874641705.html
https://ria.ru/20230528/senator-1874627767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, леонид слуцкий (политик), украина, линдси грэм, лдпр
В мире, США, Леонид Слуцкий (политик), Украина, Линдси Грэм, ЛДПР
США признались в спонсорстве геноцида русских в Донбассе, считает Слуцкий
Слуцкий назвал слова сенатора Грэма об убийстве русских признанием в спонсорстве геноцида