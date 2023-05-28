https://ria.ru/20230528/grem-1874640680.html

Рогов назвал сенатора Грэма открытым русофобом после слов о смерти русских

Рогов назвал сенатора Грэма открытым русофобом после слов о смерти русских - РИА Новости, 28.05.2023

Рогов назвал сенатора Грэма открытым русофобом после слов о смерти русских

Глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что американский сенатор Линдси Грэм всегда открыто ненавидил Россию, а... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T12:41

2023-05-28T12:41

2023-05-28T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что американский сенатор Линдси Грэм всегда открыто ненавидил Россию, а его слова о заработке на смерти русских очевидно относятся к обеим сторонам украинского конфликта. Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что русские "умирают" в результате "самой удачной" траты денег американскими властями в рамках оказания помощи Украине. "Данный персонаж один из наиболее ярких русофобов в Республиканской партии (США - ред.), который всегда открыто ненавидил Россию. По сути, он озвучил консолидированное мнение западных глобалистов и элит в целом", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, непонятно, за что американского сенатора благодарит Зеленский. "Очевидно, что в понятие "русские" американец включает обе стороны", - отметил Рогов. По его словам, пока от конфликта на "постукраинском пространстве" США не начнут нести потери, для них данный конфликт будет крайне выгодным, а инвестиционный подход к боевым действиям и смерти - приоритетным. "Наша задача, чтобы у них начались эти потери, как в свое время было в Ираке или Афганистане, откуда они сбежали", - сказал Рогов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230527/lovushka-1874573003.html

https://ria.ru/20230527/gorod-1874565339.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, сша, владимир рогов, линдси грэм, владимир зеленский, нато, в мире