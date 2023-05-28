https://ria.ru/20230528/gosdolg-1874709331.html
Байден хочет завершить согласование сделки по госдолгу США в воскресенье
Байден хочет завершить согласование сделки по госдолгу США в воскресенье - РИА Новости, 28.05.2023
Байден хочет завершить согласование сделки по госдолгу США в воскресенье
Президент США Джо Байден рассчитывает в ближайшие часы созвониться со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, чтобы завершить согласование всех деталей РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T22:22
2023-05-28T22:22
2023-05-28T22:22
в мире
сша
джо байден
кевин маккарти
попытки изменить потолок госдолга сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассчитывает в ближайшие часы созвониться со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, чтобы завершить согласование всех деталей договоренности по госдолгу страны и предотвращения суверенного дефолта, сообщает пул журналистов Белого дома. "Я собираюсь позвонить Маккарти в 3 часа (дня, 22.00 мск - ред.), чтобы убедиться, что все точки над "и" расставлены. Думаю, мы в хорошей форме", - сообщил Байден журналистам на вопрос о планах разговора со спикером палаты конгресса в воскресенье. Маккарти и Байден в субботу вечером (ночью в воскресенье по мск) объявили о наличии принципиальной договоренности о предотвращении суверенного дефолта. Стороны сообщили, что соглашение после доработки будет опубликовано в воскресенье и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса. По данным источников телеканала CNN, соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета. В частности, соглашение ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году. Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.
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в мире, сша, джо байден, кевин маккарти, попытки изменить потолок госдолга сша, экономика
В мире, США, Джо Байден, Кевин Маккарти, Попытки изменить потолок госдолга США, Экономика
Байден хочет завершить согласование сделки по госдолгу США в воскресенье
Байден хочет завершить согласование с Маккарти сделки по госдолгу США в воскресенье
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассчитывает в ближайшие часы созвониться со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, чтобы завершить согласование всех деталей договоренности по госдолгу страны и предотвращения суверенного дефолта, сообщает пул журналистов Белого дома.
«
"Я собираюсь позвонить Маккарти в 3 часа (дня, 22.00 мск - ред.), чтобы убедиться, что все точки над "и" расставлены. Думаю, мы в хорошей форме", - сообщил Байден журналистам на вопрос о планах разговора со спикером палаты конгресса в воскресенье.
Маккарти и Байден в субботу вечером (ночью в воскресенье по мск) объявили о наличии принципиальной договоренности о предотвращении суверенного дефолта. Стороны сообщили, что соглашение после доработки будет опубликовано в воскресенье и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса.
По данным источников телеканала CNN, соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета. В частности, соглашение ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году.
Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.
Несколько конгрессменов-республиканцев выступили против сделки по госдолгу