https://ria.ru/20230528/gosdolg-1874709331.html

Байден хочет завершить согласование сделки по госдолгу США в воскресенье

Байден хочет завершить согласование сделки по госдолгу США в воскресенье - РИА Новости, 28.05.2023

Байден хочет завершить согласование сделки по госдолгу США в воскресенье

Президент США Джо Байден рассчитывает в ближайшие часы созвониться со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, чтобы завершить согласование всех деталей РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T22:22

2023-05-28T22:22

2023-05-28T22:22

в мире

сша

джо байден

кевин маккарти

попытки изменить потолок госдолга сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847530736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4596987288287b40099e8fda9c7060cf.jpg

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассчитывает в ближайшие часы созвониться со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, чтобы завершить согласование всех деталей договоренности по госдолгу страны и предотвращения суверенного дефолта, сообщает пул журналистов Белого дома. "Я собираюсь позвонить Маккарти в 3 часа (дня, 22.00 мск - ред.), чтобы убедиться, что все точки над "и" расставлены. Думаю, мы в хорошей форме", - сообщил Байден журналистам на вопрос о планах разговора со спикером палаты конгресса в воскресенье. Маккарти и Байден в субботу вечером (ночью в воскресенье по мск) объявили о наличии принципиальной договоренности о предотвращении суверенного дефолта. Стороны сообщили, что соглашение после доработки будет опубликовано в воскресенье и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса. По данным источников телеканала CNN, соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета. В частности, соглашение ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году. Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.

https://ria.ru/20230528/ssha-1874671771.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, кевин маккарти, попытки изменить потолок госдолга сша, экономика