Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадали два человека - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/gorlovka-1874689275.html
При обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадали два человека
При обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадали два человека - РИА Новости, 28.05.2023
При обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадали два человека
Число раненных в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T19:33
2023-05-28T19:33
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149400/13/1494001313_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25b85a577e9711af0120549f6baefd7c.jpg
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Число раненных в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. "Количество раненных обстрелом ВФУ (вооруженными формирования Украины - ред.) мирных горловчан возросло до двух", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Ранее мэр сообщал, что мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в воскресенье в 18.25 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 20 ракет из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230528/spetsoperatsiya-1874132230.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149400/13/1494001313_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02e05acc899acc47908c1a1b0b4d41f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько
При обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадали два человека

Мэр Горловки Приходько сообщил о двух пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагменты снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагменты снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Фрагменты снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Число раненных в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до двух, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"Количество раненных обстрелом ВФУ (вооруженными формирования Украины - ред.) мирных горловчан возросло до двух", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Ранее мэр сообщал, что мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки.
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в воскресенье в 18.25 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 20 ракет из РСЗО.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2023
Вчера, 15:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван Приходько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала