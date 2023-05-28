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При обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадали два человека
При обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадали два человека - РИА Новости, 28.05.2023
При обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадали два человека
Число раненных в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T19:33
2023-05-28T19:33
2023-05-28T19:33
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Число раненных в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. "Количество раненных обстрелом ВФУ (вооруженными формирования Украины - ред.) мирных горловчан возросло до двух", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Ранее мэр сообщал, что мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в воскресенье в 18.25 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 20 ракет из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230528/spetsoperatsiya-1874132230.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько
При обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадали два человека
Мэр Горловки Приходько сообщил о двух пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ