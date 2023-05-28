https://ria.ru/20230528/germaniya-1874656124.html

Ограничение числа сотрудников представительств ФРГ вступит в силу в июне

Ограничение числа сотрудников представительств ФРГ вступит в силу в июне - РИА Новости, 28.05.2023

Ограничение числа сотрудников представительств ФРГ вступит в силу в июне

Власти ФРГ предпримут шаги для соблюдения фактического паритета с Россией в вопросе численности дипломатических представительств, заявили в посольстве ФРГ в... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T15:17

2023-05-28T15:17

2023-05-28T15:36

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Власти ФРГ предпримут шаги для соблюдения фактического паритета с Россией в вопросе численности дипломатических представительств, заявили в посольстве ФРГ в Москве.В сообщении посольства отмечается, что "введенные Россией ограничения на максимальную численность сотрудников представительств ФРГ в России вступают в силу в начале июня". Там пояснили, что правительство РФ уведомило власти ФРГ "о своем решении установить максимально допустимую численность сотрудников германских представительств в России, тем самым значительно ограничив существовавшее на протяжении многих лет присутствие германских представительств и организаций". В посольстве отметили, что о данном шаге 22 апреля публично сообщило министерство иностранных дел России."Новые ограничения, установленные российской стороной в одностороннем порядке и вступающие в силу в начале июня, коснутся не только сотрудников посольства и генеральных консульств, но, в соответствии с решением российской стороны, также и сотрудников германских культурных организаций, к числу которых принадлежат представительства Института им. Гете и немецкие школы", - говорится в сообщении дипмиссии.Там отметили, что решение РФ вынудит правительство Германии серьезно сократить свое присутствие в России по всем направлениям. При этом, власти Германии будут стараться "при помощи оставшегося персонала сохранить дипломатическое и консульское присутствие в России и обеспечить работу организаций, подпавших под сокращение численности сотрудников, при этом штат сотрудников во всех сферах будет значительно сокращен"."Учитывая введенные российской стороной в одностороннем порядке ограничения, Федеративная Республика Германия предпримет шаги, нацеленные на соблюдение фактического паритета в отношении российского присутствия в Германии на практике", - отметили в посольстве.Кроме того, в дипмиссии информировали, что несколько месяцев назад власти ФРГ потребовали, чтобы определенное число российских дипломатов покинули страну, Москва в ответ потребовала, чтобы такое же количество немецких дипломатов покинуло Россию."Оба процесса завершены. Правительство Германии решительно опровергает наличие какой-либо взаимосвязи или взаимозависимости с введенными российской стороной в одностороннем порядке ограничениями", - заключили в посольстве.

https://ria.ru/20230527/polsha-1874486535.html

https://ria.ru/20230525/potok-1874158254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, россия, в мире