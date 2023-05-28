https://ria.ru/20230528/gaubitsa-1874626962.html

Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 28.05.2023

Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицы Д-30 и "Гвоздика" на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T10:11

2023-05-28T10:11

2023-05-28T10:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицы Д-30 и "Гвоздика" на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью в районе населенного пункта Новокаиры уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: шесть погибших военных ВСУ, двое раненых", — сказал собеседник агентства. Также, по его словам, накануне днем артиллеристы ликвидировали такое же орудие около населенного пункта Янтарное. Там же российские бойцы уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в пять человек и боекомплектом. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская до ста снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, окрестным селам прилетело 28 снарядов.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. На сегодня под контролем Москвы находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается занятой украинскими войсками.

https://ria.ru/20230524/podpole-1873761482.html

https://ria.ru/20230528/kiev-1874625147.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область