https://ria.ru/20230528/gaubitsa-1874626962.html
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 28.05.2023
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицы Д-30 и "Гвоздика" на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:11
2023-05-28T10:11
2023-05-28T10:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицы Д-30 и "Гвоздика" на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью в районе населенного пункта Новокаиры уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: шесть погибших военных ВСУ, двое раненых", — сказал собеседник агентства. Также, по его словам, накануне днем артиллеристы ликвидировали такое же орудие около населенного пункта Янтарное. Там же российские бойцы уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в пять человек и боекомплектом. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская до ста снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, окрестным селам прилетело 28 снарядов.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. На сегодня под контролем Москвы находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается занятой украинскими войсками.
https://ria.ru/20230524/podpole-1873761482.html
https://ria.ru/20230528/kiev-1874625147.html
херсонская область
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы за трое суток уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном