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Умер испанский писатель Антонио Гала - РИА Новости, 28.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:24 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/gala-1874656890.html
Умер испанский писатель Антонио Гала
Умер испанский писатель Антонио Гала - РИА Новости, 28.05.2023
Умер испанский писатель Антонио Гала
Испанский писатель Антонио Гала умер в возрасте 92 лет, сообщает министерство культуры и спорта Испании. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T15:24
2023-05-28T15:24
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Испанский писатель Антонио Гала умер в возрасте 92 лет, сообщает министерство культуры и спорта Испании. "Мы скорбим о смерти писателя Антонио Гала, обладателя Золотой медали за заслуги в изобразительном искусстве", - говорится в сообщении министерства в Twitter. Гала является автором таких произведений, как "Зеленые луга Эдема" и "Хорошие дни потеряны". Писатель также известен как сценарист фильма "Пусть говорят", где главную роль сыграл испанский певец Рафаэль.
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новости культуры, испания
Культура, Новости культуры, Испания
Умер испанский писатель Антонио Гала

В возрасте 92 лет умер испанский писатель Антонио Гала

CC BY-SA 3.0 / Ateneo de Córdoba / Испанский писатель Антонио Гала
Испанский писатель Антонио Гала - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
CC BY-SA 3.0 / Ateneo de Córdoba /
Испанский писатель Антонио Гала . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Испанский писатель Антонио Гала умер в возрасте 92 лет, сообщает министерство культуры и спорта Испании.
"Мы скорбим о смерти писателя Антонио Гала, обладателя Золотой медали за заслуги в изобразительном искусстве", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Гала является автором таких произведений, как "Зеленые луга Эдема" и "Хорошие дни потеряны". Писатель также известен как сценарист фильма "Пусть говорят", где главную роль сыграл испанский певец Рафаэль.
 
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