https://ria.ru/20230528/filippiny-1874618609.html

Филиппины ищут возможности торговли с Россией, заявил посол

Филиппины ищут возможности торговли с Россией, заявил посол - РИА Новости, 28.05.2023

Филиппины ищут возможности торговли с Россией, заявил посол

Филиппины ищут возможности для торговли с Россией на фоне сложностей с использованием SWIFT из-за санкций, заявил РИА Новости посол страны в Москве Игорь... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T08:53

2023-05-28T08:53

2023-05-28T08:53

экономика

филиппины

россия

игорь байлен (посол филиппин в россии)

swift

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Филиппины ищут возможности для торговли с Россией на фоне сложностей с использованием SWIFT из-за санкций, заявил РИА Новости посол страны в Москве Игорь Байлен. Ранее глава филиппинского центробанка Фелипе Медалла заявил РИА Новости, что у международной межбанковской системы SWIFT должна быть альтернатива, но в настоящее время ее нет. "Сложности, которые есть сегодня в перемещении товаров и предоставлении услуг между Россией и Филиппинами, это часть проблем со SWIFT, поскольку есть проблемы в платежах из-за санкций. Но, как и другие страны региона и всего мира, кто по-прежнему торгует с Россией, Филиппины ищут возможности использовать какую-то платежную систему для поддержания торговли между странами", - сказал Байлен. Посол добавил, что подтверждением активных экономических связей между странами станет то, что делегация бизнесменов из Филиппин посетит Санкт-Петербургский международный экономический форум в июне. "Да, я планирую посетить форум. Я не знаю точно насчет представителей власти, но уверен, что представители бизнес-сообщества будут в нашей делегации", - добавил Байлен.

https://ria.ru/20230411/swift-1864625527.html

https://ria.ru/20230526/swift-1874340979.html

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, филиппины, россия, игорь байлен (посол филиппин в россии), swift