https://ria.ru/20230528/filippiny-1874618609.html
Филиппины ищут возможности торговли с Россией, заявил посол
Филиппины ищут возможности торговли с Россией, заявил посол - РИА Новости, 28.05.2023
Филиппины ищут возможности торговли с Россией, заявил посол
Филиппины ищут возможности для торговли с Россией на фоне сложностей с использованием SWIFT из-за санкций, заявил РИА Новости посол страны в Москве Игорь... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T08:53
2023-05-28T08:53
2023-05-28T08:53
экономика
филиппины
россия
игорь байлен (посол филиппин в россии)
swift
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Филиппины ищут возможности для торговли с Россией на фоне сложностей с использованием SWIFT из-за санкций, заявил РИА Новости посол страны в Москве Игорь Байлен. Ранее глава филиппинского центробанка Фелипе Медалла заявил РИА Новости, что у международной межбанковской системы SWIFT должна быть альтернатива, но в настоящее время ее нет. "Сложности, которые есть сегодня в перемещении товаров и предоставлении услуг между Россией и Филиппинами, это часть проблем со SWIFT, поскольку есть проблемы в платежах из-за санкций. Но, как и другие страны региона и всего мира, кто по-прежнему торгует с Россией, Филиппины ищут возможности использовать какую-то платежную систему для поддержания торговли между странами", - сказал Байлен. Посол добавил, что подтверждением активных экономических связей между странами станет то, что делегация бизнесменов из Филиппин посетит Санкт-Петербургский международный экономический форум в июне. "Да, я планирую посетить форум. Я не знаю точно насчет представителей власти, но уверен, что представители бизнес-сообщества будут в нашей делегации", - добавил Байлен.
https://ria.ru/20230411/swift-1864625527.html
https://ria.ru/20230526/swift-1874340979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, филиппины, россия, игорь байлен (посол филиппин в россии), swift
Экономика, Филиппины, Россия, Игорь Байлен (посол Филиппин в России), SWIFT
Филиппины ищут возможности торговли с Россией, заявил посол
Посол Филиппин: страна ищет возможности торговли с Россией на фоне сложностей со SWIFT
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Филиппины ищут возможности для торговли с Россией на фоне сложностей с использованием SWIFT из-за санкций, заявил РИА Новости посол страны в Москве Игорь Байлен.
Ранее глава филиппинского центробанка Фелипе Медалла заявил РИА Новости, что у международной межбанковской системы SWIFT должна быть альтернатива, но в настоящее время ее нет.
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"Сложности, которые есть сегодня в перемещении товаров и предоставлении услуг между Россией и Филиппинами, это часть проблем со SWIFT
, поскольку есть проблемы в платежах из-за санкций. Но, как и другие страны региона и всего мира, кто по-прежнему торгует с Россией, Филиппины ищут возможности использовать какую-то платежную систему для поддержания торговли между странами", - сказал Байлен.
Посол добавил, что подтверждением активных экономических связей между странами станет то, что делегация бизнесменов из Филиппин посетит Санкт-Петербургский международный экономический форум в июне.
"Да, я планирую посетить форум. Я не знаю точно насчет представителей власти, но уверен, что представители бизнес-сообщества будут в нашей делегации", - добавил Байлен.
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