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На Филиппинах оценили вероятность введения санкций против России - РИА Новости, 28.05.2023
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08:10 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/filippiny-1874615265.html
На Филиппинах оценили вероятность введения санкций против России
На Филиппинах оценили вероятность введения санкций против России - РИА Новости, 28.05.2023
На Филиппинах оценили вероятность введения санкций против России
Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен заявил РИА Новости, что не думает, что его страна введет санкции против России. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T08:10
2023-05-28T08:10
в мире
филиппины
игорь байлен (посол филиппин в россии)
россия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен заявил РИА Новости, что не думает, что его страна введет санкции против России. "Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России или другим способом поддержат их, я не слышал об этом", - сказал Байлен. Филиппины, как заявляла советник по национальной безопасности Кларита Карлос, занимают в вопросе санкций и по поводу конфликта на Украине нейтральную позицию. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230328/mus-1861257322.html
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в мире, филиппины, игорь байлен (посол филиппин в россии), россия
В мире, Филиппины, Игорь Байлен (посол Филиппин в России), Россия
На Филиппинах оценили вероятность введения санкций против России

Посол Филиппин Байлен счел маловероятным введение его страной санкций против России

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосол Филиппин в России Игорь Байлен
Посол Филиппин в России Игорь Байлен - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посол Филиппин в России Игорь Байлен. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен заявил РИА Новости, что не думает, что его страна введет санкции против России.
"Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России или другим способом поддержат их, я не слышал об этом", - сказал Байлен.
Филиппины, как заявляла советник по национальной безопасности Кларита Карлос, занимают в вопросе санкций и по поводу конфликта на Украине нейтральную позицию.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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