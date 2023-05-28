https://ria.ru/20230528/filippiny-1874615265.html

На Филиппинах оценили вероятность введения санкций против России

На Филиппинах оценили вероятность введения санкций против России - РИА Новости, 28.05.2023

На Филиппинах оценили вероятность введения санкций против России

Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен заявил РИА Новости, что не думает, что его страна введет санкции против России. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T08:10

2023-05-28T08:10

2023-05-28T08:10

в мире

филиппины

игорь байлен (посол филиппин в россии)

россия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен заявил РИА Новости, что не думает, что его страна введет санкции против России. "Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России или другим способом поддержат их, я не слышал об этом", - сказал Байлен. Филиппины, как заявляла советник по национальной безопасности Кларита Карлос, занимают в вопросе санкций и по поводу конфликта на Украине нейтральную позицию. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230328/mus-1861257322.html

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, филиппины, игорь байлен (посол филиппин в россии), россия