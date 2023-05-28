https://ria.ru/20230528/etimologiya-1874355257.html
Пузов грузовика, зряплата и песковатор. Что такое народная этимология?
Пузов грузовика, зряплата и песковатор. Что такое народная этимология? - РИА Новости, 28.05.2023
Пузов грузовика, зряплата и песковатор. Что такое народная этимология?
Почему Лесков в повести “Левша” таблицу умножения назвал “долбицей умножения"? Откуда, по мнению профессора Толмачева, возник "хлеб"? Почему слово "спинжак" появилось именно при императоре Александре II? Что такое "песковатор", "пузов" и "копатка"? Рассказываем, как народная этимология повлияла на развитие русского языка.
2023-05-28T12:00
2023-05-28T12:00
2023-05-28T12:00
как это по-русски
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Пузов грузовика, зряплата и песковатор. Что такое народная этимология?
Почему Лесков в повести “Левша” таблицу умножения назвал “долбицей умножения"? Откуда, по мнению профессора Толмачева, возник "хлеб"? Почему слово "спинжак" появилось именно при императоре Александре II? Что такое "песковатор", "пузов" и "копатка"? Рассказываем, как народная этимология повлияла на развитие русского языка.
audio/mpeg
Пузов грузовика, зряплата и песковатор. Что такое народная этимология?
Почему Лесков в повести “Левша” таблицу умножения назвал “долбицей умножения"? Откуда, по мнению профессора Толмачева, возник "хлеб"? Почему слово "спинжак" появилось именно при императоре Александре II? Что такое "песковатор", "пузов" и "копатка"? Рассказываем, как народная этимология повлияла на развитие русского языка.
audio/mpeg
Комментирует филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.О тарабарщине и заумном языке слушайте в эпизоде "Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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литература, аудио
Как это по-русски, Литература
Пузов грузовика, зряплата и песковатор. Что такое народная этимология?
Почему Лесков в повести “Левша” таблицу умножения назвал “долбицей умножения"? Откуда, по мнению профессора Толмачева, возник "хлеб"? Почему слово "спинжак" появилось именно при императоре Александре II? Что такое "песковатор", "пузов" и "копатка"? Рассказываем, как народная этимология повлияла на развитие русского языка.