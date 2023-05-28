https://ria.ru/20230528/dtp-1874715750.html
Автомобиль сбил переходившего МКАД пешехода
Автомобиль сбил переходившего МКАД пешехода - РИА Новости, 28.05.2023
Автомобиль сбил переходившего МКАД пешехода
Авария произошла на внешней стороне второго километра МКАД, автомобиль сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, сообщается в... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T23:21
2023-05-28T23:21
2023-05-28T23:51
происшествия
мкад
москва
департамент транспорта г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Авария произошла на внешней стороне второго километра МКАД, автомобиль сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На внешней стороне второго километра МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, пересекавшего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.Движение в районе происшествия было затруднено после аварии, водителям рекомендовалось выбирать альтернативные маршруты. Позднее дептранс сообщил об освобождении проезжей части.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мкад, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, МКАД, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
Автомобиль сбил переходившего МКАД пешехода
На внешней стороне второго километра МКАД водитель автомобиля сбил пешехода