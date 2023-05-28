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Автомобиль сбил переходившего МКАД пешехода - РИА Новости, 28.05.2023
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23:21 28.05.2023 (обновлено: 23:51 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/dtp-1874715750.html
Автомобиль сбил переходившего МКАД пешехода
Автомобиль сбил переходившего МКАД пешехода - РИА Новости, 28.05.2023
Автомобиль сбил переходившего МКАД пешехода
Авария произошла на внешней стороне второго километра МКАД, автомобиль сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, сообщается в... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T23:21
2023-05-28T23:51
происшествия
мкад
москва
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Авария произошла на внешней стороне второго километра МКАД, автомобиль сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. &quot;На внешней стороне второго километра МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, пересекавшего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. На месте работают оперативные службы города&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.Движение в районе происшествия было затруднено после аварии, водителям рекомендовалось выбирать альтернативные маршруты. Позднее дептранс сообщил об освобождении проезжей части.
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происшествия, мкад, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, МКАД, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
Автомобиль сбил переходившего МКАД пешехода

На внешней стороне второго километра МКАД водитель автомобиля сбил пешехода

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Авария произошла на внешней стороне второго километра МКАД, автомобиль сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
«

"На внешней стороне второго километра МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, пересекавшего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение в районе происшествия было затруднено после аварии, водителям рекомендовалось выбирать альтернативные маршруты. Позднее дептранс сообщил об освобождении проезжей части.
 
ПроисшествияМКАДМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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