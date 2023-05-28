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При столкновении двух машин в Саратове пострадали шесть человек - РИА Новости, 28.05.2023
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14:56 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/dtp-1874653810.html
При столкновении двух машин в Саратове пострадали шесть человек
При столкновении двух машин в Саратове пострадали шесть человек - РИА Новости, 28.05.2023
При столкновении двух машин в Саратове пострадали шесть человек
Два легковых автомобиля столкнулись в Ленинском районе Саратова, в результате пострадали шесть человек, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:56
2023-05-28T14:56
происшествия
саратов
ленинский район
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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Ленинском районе Саратова, в результате пострадали шесть человек, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. "В 13.00 (12.00 мск) в Саратове, Ленинский район, район старого Елшанского кладбища (участок №3) произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пострадало шесть человек", - написал Костин в своем телеграм-канале. Он уточнил, что госпитализированы три человека, включая 89-летнего мужчину, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
https://ria.ru/20230527/avariya-1874597167.html
саратов
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происшествия, саратов, ленинский район
Происшествия, Саратов, Ленинский район
При столкновении двух машин в Саратове пострадали шесть человек

При столкновении двух машин у кладбища в Саратове пострадали шесть человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Ленинском районе Саратова, в результате пострадали шесть человек, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
"В 13.00 (12.00 мск) в Саратове, Ленинский район, район старого Елшанского кладбища (участок №3) произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пострадало шесть человек", - написал Костин в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что госпитализированы три человека, включая 89-летнего мужчину, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
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