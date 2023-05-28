https://ria.ru/20230528/dtp-1874653810.html

При столкновении двух машин в Саратове пострадали шесть человек

При столкновении двух машин в Саратове пострадали шесть человек - РИА Новости, 28.05.2023

При столкновении двух машин в Саратове пострадали шесть человек

Два легковых автомобиля столкнулись в Ленинском районе Саратова, в результате пострадали шесть человек, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T14:56

2023-05-28T14:56

2023-05-28T14:56

происшествия

саратов

ленинский район

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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Ленинском районе Саратова, в результате пострадали шесть человек, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. "В 13.00 (12.00 мск) в Саратове, Ленинский район, район старого Елшанского кладбища (участок №3) произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пострадало шесть человек", - написал Костин в своем телеграм-канале. Он уточнил, что госпитализированы три человека, включая 89-летнего мужчину, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

https://ria.ru/20230527/avariya-1874597167.html

саратов

ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратов, ленинский район