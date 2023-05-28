https://ria.ru/20230528/dtp-1874634310.html
В ДТП на трассе в Саратовской области пострадали девять человек
В ДТП на трассе в Саратовской области пострадали девять человек - РИА Новости, 28.05.2023
В ДТП на трассе в Саратовской области пострадали девять человек
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Лысогорском районе Саратовской области, в результате пострадали девять человек, включая двоих детей, сообщил... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T11:25
2023-05-28T11:25
2023-05-28T11:25
происшествия
лысогорский район
саратовская область
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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Лысогорском районе Саратовской области, в результате пострадали девять человек, включая двоих детей, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. "В Лысогорском районе на федеральной трассе Р-22 "Каспий", 660 километр, произошло столкновение двух легковых автомобилей, пострадало девять человек, в том числе два ребёнка", - написал Костин в своем телеграм-канале. "Ребенок 17 лет - закрытая травма левого коленного сустава, гемартроз, транспортируется машиной РБ (районной больницы) в ОДКБ (областную детскую клиническую больницу). Ребенок 2 лет - открытая ЧМТ (черепно-мозговая травма), ушиб головного мозга тяжёлой степени, множественные переломы костей черепа со смещением, помощь оказывается, выехала санавиация СОДКБ", - добавил Костин.Он уточнил, что у семерых пострадавших взрослых диагностированы ушибы, их состояние оценивается как удовлетворительное, им назначено амбулаторное лечение.В пресс-службе регионального управления ГИБДД журналистам сообщили, что столкновение автомобилей ВАЗ-2107 под управлением мужчины 2003 года рождения и "Лада Ларгус" под управлением мужчины 2000 года рождения произошло в 8.20 (7.20 мск) на выезде из райцентра Лысые Горы.
https://ria.ru/20230528/dtp-1874626817.html
лысогорский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лысогорский район, саратовская область
Происшествия, Лысогорский район, Саратовская область
В ДТП на трассе в Саратовской области пострадали девять человек
В ДТП на трассе в Саратовской области пострадали девять человек, включая двоих детей
САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости.
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Лысогорском районе Саратовской области, в результате пострадали девять человек, включая двоих детей, сообщил
министр здравоохранения региона Олег Костин.
"В Лысогорском районе на федеральной трассе Р-22 "Каспий", 660 километр, произошло столкновение двух легковых автомобилей, пострадало девять человек, в том числе два ребёнка", - написал Костин в своем телеграм-канале.
"Ребенок 17 лет - закрытая травма левого коленного сустава, гемартроз, транспортируется машиной РБ (районной больницы) в ОДКБ (областную детскую клиническую больницу). Ребенок 2 лет - открытая ЧМТ (черепно-мозговая травма), ушиб головного мозга тяжёлой степени, множественные переломы костей черепа со смещением, помощь оказывается, выехала санавиация СОДКБ", - добавил Костин.
Он уточнил, что у семерых пострадавших взрослых диагностированы ушибы, их состояние оценивается как удовлетворительное, им назначено амбулаторное лечение.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД
журналистам сообщили, что столкновение автомобилей ВАЗ-2107 под управлением мужчины 2003 года рождения и "Лада Ларгус" под управлением мужчины 2000 года рождения произошло в 8.20 (7.20 мск) на выезде из райцентра Лысые Горы.
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