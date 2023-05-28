https://ria.ru/20230528/dtp-1874599148.html

Ройзман* стал участником ДТП под Екатеринбургом

Ройзман* стал участником ДТП под Екатеринбургом - РИА Новости, 28.05.2023

Ройзман* стал участником ДТП под Екатеринбургом

Экс-мэр уральской столицы Евгений Ройзман* (признан иноагентом) стал участником ДТП на трассе под Екатеринбургом, пострадавших в аварии нет, столкнувшиеся... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T00:17

2023-05-28T00:17

2023-05-28T00:17

происшествия

авто

екатеринбург

евгений ройзман

гибдд мвд рф

вооруженные силы рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Экс-мэр уральской столицы Евгений Ройзман* (признан иноагентом) стал участником ДТП на трассе под Екатеринбургом, пострадавших в аварии нет, столкнувшиеся машины "получили механические повреждения", сообщили РИА Новости в пресс-службе городской Госавтоинспекции. "В данном дорожном происшествии никто не пострадал, машины получили механические повреждения. В дежурную часть поступило сообщение о ДТП от одного из его участников. Водители самостоятельно проехали в пункт оформления ДТП", - говорится в сообщении ведомства. Подробности инцидента в ГИБДД не раскрыли. Ранее, 19 мая, Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Ройзмана* на 260 тысяч рублей по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. По мнению следствия, в ролике на YouTube-канале от июля прошлого года он, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет российской армии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230518/royzman-1872637272.html

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происшествия, авто, екатеринбург, евгений ройзман, гибдд мвд рф, вооруженные силы рф