https://ria.ru/20230528/dtp-1874599148.html
Ройзман* стал участником ДТП под Екатеринбургом
Ройзман* стал участником ДТП под Екатеринбургом - РИА Новости, 28.05.2023
Ройзман* стал участником ДТП под Екатеринбургом
Экс-мэр уральской столицы Евгений Ройзман* (признан иноагентом) стал участником ДТП на трассе под Екатеринбургом, пострадавших в аварии нет, столкнувшиеся... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T00:17
2023-05-28T00:17
2023-05-28T00:17
происшествия
авто
екатеринбург
евгений ройзман
гибдд мвд рф
вооруженные силы рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Экс-мэр уральской столицы Евгений Ройзман* (признан иноагентом) стал участником ДТП на трассе под Екатеринбургом, пострадавших в аварии нет, столкнувшиеся машины "получили механические повреждения", сообщили РИА Новости в пресс-службе городской Госавтоинспекции. "В данном дорожном происшествии никто не пострадал, машины получили механические повреждения. В дежурную часть поступило сообщение о ДТП от одного из его участников. Водители самостоятельно проехали в пункт оформления ДТП", - говорится в сообщении ведомства. Подробности инцидента в ГИБДД не раскрыли. Ранее, 19 мая, Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Ройзмана* на 260 тысяч рублей по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. По мнению следствия, в ролике на YouTube-канале от июля прошлого года он, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет российской армии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230518/royzman-1872637272.html
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происшествия, авто, екатеринбург, евгений ройзман, гибдд мвд рф, вооруженные силы рф
Происшествия, Авто, Екатеринбург, Евгений Ройзман, ГИБДД МВД РФ, Вооруженные силы РФ
Ройзман* стал участником ДТП под Екатеринбургом
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман стал участником ДТП на трассе, но не пострадал