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LobaevArms разрабатывает FPV-дрон со снайперской винтовкой - РИА Новости, 28.05.2023
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Новое оружие России
 
11:40 28.05.2023 (обновлено: 11:50 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/dron-1874635833.html
LobaevArms разрабатывает FPV-дрон со снайперской винтовкой
LobaevArms разрабатывает FPV-дрон со снайперской винтовкой - РИА Новости, 28.05.2023
LobaevArms разрабатывает FPV-дрон со снайперской винтовкой
Компания LobaevArms разрабатывает контрснайперский FPV-дрон, вооруженный высокоточной снайперской винтовкой, сообщил в эфире программы "Военная приемка" на... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T11:40
2023-05-28T11:50
новое оружие россии
безопасность
технологии
владислав лобаев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Компания LobaevArms разрабатывает контрснайперский FPV-дрон, вооруженный высокоточной снайперской винтовкой, сообщил в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" основатель фирмы Владислав Лобаев. "Это один из проектов, которым мы сейчас начинаем активно заниматься", - сообщил Лобаев. Он отметил, что тот, кому удастся решить вопрос применения высокоточных винтовок с коптеров, "навсегда изменит характер боевых действий". "Потому что, если вам удалось подвесить высокоточное оружие, а оно у нас уже есть, высокоточное специализированное, с электроприводом затвора, спуском, захватить цель, сделать точное вычисление и попасть, то фактически, обнаруживая с помощью других разведывательных средств... вы можете просто высылать этот дрон, который будет выкашивать все живое, находясь при этом на достаточно большом расстоянии и будучи сложноуязвимым для поражения огнем стрелкового оружия или каких-то других средств", - рассказал Лобаев.
https://ria.ru/20230205/oruzhie-1849828275.html
https://ria.ru/20230520/dron-kamikadze-1873158464.html
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безопасность, технологии, владислав лобаев
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Владислав Лобаев
LobaevArms разрабатывает FPV-дрон со снайперской винтовкой

Компания LobaevArms разрабатывает FPV-дрон с высокоточной снайперской винтовкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд компании Lobaev Arms
Стенд компании Lobaev Arms - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд компании Lobaev Arms. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Компания LobaevArms разрабатывает контрснайперский FPV-дрон, вооруженный высокоточной снайперской винтовкой, сообщил в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" основатель фирмы Владислав Лобаев.
"Это один из проектов, которым мы сейчас начинаем активно заниматься", - сообщил Лобаев.
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Lobaev Arms удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок
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Он отметил, что тот, кому удастся решить вопрос применения высокоточных винтовок с коптеров, "навсегда изменит характер боевых действий".
"Потому что, если вам удалось подвесить высокоточное оружие, а оно у нас уже есть, высокоточное специализированное, с электроприводом затвора, спуском, захватить цель, сделать точное вычисление и попасть, то фактически, обнаруживая с помощью других разведывательных средств... вы можете просто высылать этот дрон, который будет выкашивать все живое, находясь при этом на достаточно большом расстоянии и будучи сложноуязвимым для поражения огнем стрелкового оружия или каких-то других средств", - рассказал Лобаев.
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииВладислав Лобаев
 
 
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