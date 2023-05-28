https://ria.ru/20230528/dron-1874635833.html

LobaevArms разрабатывает FPV-дрон со снайперской винтовкой

LobaevArms разрабатывает FPV-дрон со снайперской винтовкой - РИА Новости, 28.05.2023

LobaevArms разрабатывает FPV-дрон со снайперской винтовкой

Компания LobaevArms разрабатывает контрснайперский FPV-дрон, вооруженный высокоточной снайперской винтовкой, сообщил в эфире программы "Военная приемка" на... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T11:40

2023-05-28T11:40

2023-05-28T11:50

новое оружие россии

безопасность

технологии

владислав лобаев

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Компания LobaevArms разрабатывает контрснайперский FPV-дрон, вооруженный высокоточной снайперской винтовкой, сообщил в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" основатель фирмы Владислав Лобаев. "Это один из проектов, которым мы сейчас начинаем активно заниматься", - сообщил Лобаев. Он отметил, что тот, кому удастся решить вопрос применения высокоточных винтовок с коптеров, "навсегда изменит характер боевых действий". "Потому что, если вам удалось подвесить высокоточное оружие, а оно у нас уже есть, высокоточное специализированное, с электроприводом затвора, спуском, захватить цель, сделать точное вычисление и попасть, то фактически, обнаруживая с помощью других разведывательных средств... вы можете просто высылать этот дрон, который будет выкашивать все живое, находясь при этом на достаточно большом расстоянии и будучи сложноуязвимым для поражения огнем стрелкового оружия или каких-то других средств", - рассказал Лобаев.

https://ria.ru/20230205/oruzhie-1849828275.html

https://ria.ru/20230520/dron-kamikadze-1873158464.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, владислав лобаев