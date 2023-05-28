Рейтинг@Mail.ru
В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при обстреле - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/donetsk-1874642769.html
В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при обстреле
В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при обстреле - РИА Новости, 28.05.2023
В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при обстреле
Женщина пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T13:09
2023-05-28T13:09
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859749419_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_adfbf8a3de4fb1cc10e2afc4b94c678d.jpg
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района нашего города получила ранения женщина 1950 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Ранее представительство ДНР в СЦЦК сообщало, что с 6.05 до 11.25 украинские войска выпустили 39 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по нескольким районам Донецка, в том числе по Куйбышевскому району.
https://ria.ru/20230528/zhitomir-1874627478.html
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859749419_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_68b2eaf19643159182924d528a177787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при обстреле

В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Куйбышевского района нашего города получила ранения женщина 1950 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
Ранее представительство ДНР в СЦЦК сообщало, что с 6.05 до 11.25 украинские войска выпустили 39 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по нескольким районам Донецка, в том числе по Куйбышевскому району.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
В Житомирской области на Украине поврежден объект инфраструктуры
Вчера, 10:13
 
Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала