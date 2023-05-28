https://ria.ru/20230528/donetsk-1874642769.html
В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при обстреле
В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при обстреле - РИА Новости, 28.05.2023
В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при обстреле
Женщина пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T13:09
2023-05-28T13:09
2023-05-28T13:09
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района нашего города получила ранения женщина 1950 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Ранее представительство ДНР в СЦЦК сообщало, что с 6.05 до 11.25 украинские войска выпустили 39 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по нескольким районам Донецка, в том числе по Куйбышевскому району.
https://ria.ru/20230528/zhitomir-1874627478.html
куйбышевский район
донецк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при обстреле
В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск