https://ria.ru/20230528/dnr-1874615387.html
Украинские войска с утра выпустили 24 натовских снаряда по ДНР
Украинские войска с утра выпустили 24 натовских снаряда по ДНР - РИА Новости, 28.05.2023
Украинские войска с утра выпустили 24 натовских снаряда по ДНР
Украинские войска с 06.05 по 07.50 выпустили 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка, а также... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T08:10
2023-05-28T08:10
2023-05-28T08:10
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска с 06.05 по 07.50 выпустили 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка, а также Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 07.20 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 07.45 - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 07.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Кировский - на юго-западе. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874549438.html
https://ria.ru/20230527/problemy-1874540131.html
донецк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска с утра выпустили 24 натовских снаряда по ДНР
Украинские войска с утра выпустили по ДНР 24 снаряда калибра 155 миллиметров