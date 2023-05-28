https://ria.ru/20230528/dezertir-1874657187.html

Сбежавший в Норвегию россиянин отказался говорить со следователями Украины

Сбежавший в Норвегию россиянин отказался говорить со следователями Украины - РИА Новости, 28.05.2023

Сбежавший в Норвегию россиянин отказался говорить со следователями Украины

Нелегально перебежавший в Норвегию Андрей Медведев, называвший себя бойцом "Группы Вагнера", сообщил, что отказался от встречи с украинскими следователями,... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T15:24

2023-05-28T15:24

2023-05-28T16:39

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Нелегально перебежавший в Норвегию Андрей Медведев, называвший себя бойцом "Группы Вагнера", сообщил, что отказался от встречи с украинскими следователями, сообщила американская газета New York Times. По данным издания, генеральная прокуратура постсоветской республики обратилась к Осло за помощью в расследовании в отношении россиянина. Как отмечается, Медведев рассказал газете, что сам он отказался от встречи с украинскими следователями, которые просили об этом. При этом не уточняется, обращались ли украинцы к россиянину лично или через посредников. "Они всегда преследуют меня", — сказал Медведев изданию. Ранее он сообщил, что хочет вернуться в Россию, мужчина лично принял соответствующее решение, но не без "внешних факторов". Позже посольство Москвы в Осло подтвердило РИА Новости, что Медведев выразил намерение вернуться на родину. Перед этим телерадиокомпания NRK сообщала, что мужчина участвовал в драке у паба Andy's Pub в центре Осло в ночь на 22 февраля этого года. Помимо потасовки, Медведев также препятствовал действиям полицейского, оказав сопротивление, когда полиция везла его в участок. В апреле он признал свою вину на процессе в суде Осло. Полиция Норвегии сообщила 13 января, что на территории провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью, задержали иностранного гражданина, незаконно пересекшего границу и попросившего убежище в королевстве. После задержания мужчина заявил норвежской прессе, что командовал отрядом "Группы Вагнера". Известно, что 26-летний россиянин Андрей Медведев просил убежища в Норвегии.

https://ria.ru/20230524/germaniya-1873850573.html

https://ria.ru/20230120/pobeg-1846179274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, норвегия, осло, украина