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Сбежавший в Норвегию россиянин отказался говорить со следователями Украины - РИА Новости, 28.05.2023
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15:24 28.05.2023 (обновлено: 16:39 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/dezertir-1874657187.html
Сбежавший в Норвегию россиянин отказался говорить со следователями Украины
Сбежавший в Норвегию россиянин отказался говорить со следователями Украины - РИА Новости, 28.05.2023
Сбежавший в Норвегию россиянин отказался говорить со следователями Украины
Нелегально перебежавший в Норвегию Андрей Медведев, называвший себя бойцом "Группы Вагнера", сообщил, что отказался от встречи с украинскими следователями,... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T15:24
2023-05-28T16:39
в мире
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Нелегально перебежавший в Норвегию Андрей Медведев, называвший себя бойцом "Группы Вагнера", сообщил, что отказался от встречи с украинскими следователями, сообщила американская газета New York Times. По данным издания, генеральная прокуратура постсоветской республики обратилась к Осло за помощью в расследовании в отношении россиянина. Как отмечается, Медведев рассказал газете, что сам он отказался от встречи с украинскими следователями, которые просили об этом. При этом не уточняется, обращались ли украинцы к россиянину лично или через посредников. "Они всегда преследуют меня", — сказал Медведев изданию. Ранее он сообщил, что хочет вернуться в Россию, мужчина лично принял соответствующее решение, но не без "внешних факторов". Позже посольство Москвы в Осло подтвердило РИА Новости, что Медведев выразил намерение вернуться на родину. Перед этим телерадиокомпания NRK сообщала, что мужчина участвовал в драке у паба Andy's Pub в центре Осло в ночь на 22 февраля этого года. Помимо потасовки, Медведев также препятствовал действиям полицейского, оказав сопротивление, когда полиция везла его в участок. В апреле он признал свою вину на процессе в суде Осло. Полиция Норвегии сообщила 13 января, что на территории провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью, задержали иностранного гражданина, незаконно пересекшего границу и попросившего убежище в королевстве. После задержания мужчина заявил норвежской прессе, что командовал отрядом "Группы Вагнера". Известно, что 26-летний россиянин Андрей Медведев просил убежища в Норвегии.
https://ria.ru/20230524/germaniya-1873850573.html
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в мире, норвегия, осло, украина
В мире, Норвегия, Осло, Украина
Сбежавший в Норвегию россиянин отказался говорить со следователями Украины

Представлявшийся бойцом "Вагнера" россиянин отказался от встречи со следователями Украины

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПрохожие на одной из улиц в Осло
Прохожие на одной из улиц в Осло - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Прохожие на одной из улиц в Осло. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Нелегально перебежавший в Норвегию Андрей Медведев, называвший себя бойцом "Группы Вагнера", сообщил, что отказался от встречи с украинскими следователями, сообщила американская газета New York Times.
По данным издания, генеральная прокуратура постсоветской республики обратилась к Осло за помощью в расследовании в отношении россиянина. Как отмечается, Медведев рассказал газете, что сам он отказался от встречи с украинскими следователями, которые просили об этом. При этом не уточняется, обращались ли украинцы к россиянину лично или через посредников.
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"Они всегда преследуют меня", — сказал Медведев изданию.
Ранее он сообщил, что хочет вернуться в Россию, мужчина лично принял соответствующее решение, но не без "внешних факторов". Позже посольство Москвы в Осло подтвердило РИА Новости, что Медведев выразил намерение вернуться на родину.
Перед этим телерадиокомпания NRK сообщала, что мужчина участвовал в драке у паба Andy's Pub в центре Осло в ночь на 22 февраля этого года. Помимо потасовки, Медведев также препятствовал действиям полицейского, оказав сопротивление, когда полиция везла его в участок. В апреле он признал свою вину на процессе в суде Осло.
Полиция Норвегии сообщила 13 января, что на территории провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью, задержали иностранного гражданина, незаконно пересекшего границу и попросившего убежище в королевстве. После задержания мужчина заявил норвежской прессе, что командовал отрядом "Группы Вагнера". Известно, что 26-летний россиянин Андрей Медведев просил убежища в Норвегии.
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