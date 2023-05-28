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CNN раскрыл детали соглашения Белого дома с конгрессом по избежанию дефолта
CNN раскрыл детали соглашения Белого дома с конгрессом по избежанию дефолта - РИА Новости, 28.05.2023
CNN раскрыл детали соглашения Белого дома с конгрессом по избежанию дефолта
Соглашение, позволяющее предотвратить дефолт США, предполагает двухлетнее повышение потолка государственного долга в обмен на ограничение расходов федерального... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T05:51
2023-05-28T05:51
2023-05-28T06:02
сша
джо байден
кевин маккарти
попытки изменить потолок госдолга сша
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ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Соглашение, позволяющее предотвратить дефолт США, предполагает двухлетнее повышение потолка государственного долга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на неназванный источник. Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства. "Принципиальное соглашение повышает долговой лимит на два года и ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году", - цитирует CNN источник, знакомый с ходом переговоров. В центре дискуссии между Белым домом и республиканцами, контролирующими палату представителей, был вопрос о потолке государственного долга, повышение или временную отмену которого оппозиция увязывала с ограничением бюджетных трат. Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти объявили о достижении договоренностей "в принципе", но не стали вдаваться в детали сделки. Стороны сообщили, что соглашение после доработки будет опубликовано в воскресенье и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса.
https://ria.ru/20230525/defolt-1874207061.html
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сша, джо байден, кевин маккарти, попытки изменить потолок госдолга сша
США, Джо Байден, Кевин Маккарти, Попытки изменить потолок госдолга США
CNN раскрыл детали соглашения Белого дома с конгрессом по избежанию дефолта
CNN: договоренности Белого дома с конгрессом снимают угрозу дефолта минимум на два года