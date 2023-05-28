Рейтинг@Mail.ru
Маккарти объявил о соглашении с Белым домом по предотвращению дефолта - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 28.05.2023 (обновлено: 07:16 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/defolt-1874607251.html
Маккарти объявил о соглашении с Белым домом по предотвращению дефолта
Маккарти объявил о соглашении с Белым домом по предотвращению дефолта - РИА Новости, 28.05.2023
Маккарти объявил о соглашении с Белым домом по предотвращению дефолта
Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти объявил о наличии принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T04:09
2023-05-28T07:16
конгресс сша
в мире
сша
кевин маккарти
джо байден
попытки изменить потолок госдолга сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869120874_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f590b92204578a9af09db8564400e61.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти объявил о наличии принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении суверенного дефолта.Ранее о том, что республиканцы, контролирующие палату представителей, договорились с Белым домом о повышении потолка госдолга и предотвращении суверенного дефолта, сообщил Punchbowl News."Мы пришли к соглашению в принципе, которое достойно американского народа", - написал Маккарти в Twitter по итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.Cделка о предотвращении дефолта будет опубликована в воскресенье, а в среду вынесена на утверждение конгресса, сообщил спикер журналистам. Он не стал вдаваться в подробности договоренностей, отметив только, что они не предполагают новых налогов и правительственных программ, а, напротив, предусматривают "историческое" сокращение расходов федерального бюджета.Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рисковала уже в начале следующего месяца оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы, которые контролируют палату представителей, увязывали с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов.По данным телеканала CNN, компромисс может предусматривать отказ на два года от лимитов на заимствования при ограничении роста расходной части федерального бюджета за исключением ассигнований на оборону и нужды ветеранов.
https://ria.ru/20230525/defolt-1874207061.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869120874_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_38a9a3ec1e2de2df90f1a8ea0a2c05dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
конгресс сша, в мире, сша, кевин маккарти, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша
Конгресс США, В мире, США, Кевин Маккарти, Джо Байден, Попытки изменить потолок госдолга США
Маккарти объявил о соглашении с Белым домом по предотвращению дефолта

Спикер Маккарти объявил о достижении договоренности с Белым домом о предотвращении дефолта

© AP Photo / Ohad ZwigenbergСпикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти объявил о наличии принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении суверенного дефолта.
Ранее о том, что республиканцы, контролирующие палату представителей, договорились с Белым домом о повышении потолка госдолга и предотвращении суверенного дефолта, сообщил Punchbowl News.
«
"Мы пришли к соглашению в принципе, которое достойно американского народа", - написал Маккарти в Twitter по итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.
Cделка о предотвращении дефолта будет опубликована в воскресенье, а в среду вынесена на утверждение конгресса, сообщил спикер журналистам. Он не стал вдаваться в подробности договоренностей, отметив только, что они не предполагают новых налогов и правительственных программ, а, напротив, предусматривают "историческое" сокращение расходов федерального бюджета.
Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рисковала уже в начале следующего месяца оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы, которые контролируют палату представителей, увязывали с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов.
По данным телеканала CNN, компромисс может предусматривать отказ на два года от лимитов на заимствования при ограничении роста расходной части федерального бюджета за исключением ассигнований на оборону и нужды ветеранов.
Марк Милли - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Начальник Генштаба США опасается последствий потенциального дефолта для ВС
25 мая, 20:06
 
Конгресс СШАВ миреСШАКевин МаккартиДжо БайденПопытки изменить потолок госдолга США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала