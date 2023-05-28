https://ria.ru/20230528/defolt-1874607251.html

Маккарти объявил о соглашении с Белым домом по предотвращению дефолта

Маккарти объявил о соглашении с Белым домом по предотвращению дефолта - РИА Новости, 28.05.2023

Маккарти объявил о соглашении с Белым домом по предотвращению дефолта

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти объявил о наличии принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T04:09

2023-05-28T04:09

2023-05-28T07:16

конгресс сша

в мире

сша

кевин маккарти

джо байден

попытки изменить потолок госдолга сша

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти объявил о наличии принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении суверенного дефолта.Ранее о том, что республиканцы, контролирующие палату представителей, договорились с Белым домом о повышении потолка госдолга и предотвращении суверенного дефолта, сообщил Punchbowl News."Мы пришли к соглашению в принципе, которое достойно американского народа", - написал Маккарти в Twitter по итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.Cделка о предотвращении дефолта будет опубликована в воскресенье, а в среду вынесена на утверждение конгресса, сообщил спикер журналистам. Он не стал вдаваться в подробности договоренностей, отметив только, что они не предполагают новых налогов и правительственных программ, а, напротив, предусматривают "историческое" сокращение расходов федерального бюджета.Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рисковала уже в начале следующего месяца оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы, которые контролируют палату представителей, увязывали с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов.По данным телеканала CNN, компромисс может предусматривать отказ на два года от лимитов на заимствования при ограничении роста расходной части федерального бюджета за исключением ассигнований на оборону и нужды ветеранов.

https://ria.ru/20230525/defolt-1874207061.html

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