https://ria.ru/20230528/defolt-1874606449.html

СМИ: республиканцы договорились с Белым домом по предотвращению дефолта

СМИ: республиканцы договорились с Белым домом по предотвращению дефолта - РИА Новости, 28.05.2023

СМИ: республиканцы договорились с Белым домом по предотвращению дефолта

Республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса США, достигли принципиальной договоренности с Белым домом о повышении потолка госдолга и... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T03:40

2023-05-28T03:40

2023-05-28T03:51

конгресс сша

в мире

сша

джо байден

попытки изменить потолок госдолга сша

кевин маккарти

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса США, достигли принципиальной договоренности с Белым домом о повышении потолка госдолга и предотвращении суверенного дефолта, сообщил Punchbowl News."Республиканцы палаты достигли принципиальной договоренности с Белым домом о долговых лимитах", - написал в Twitter корреспондент издания, специализирующегося на освещении деятельности конгресса.После телефонной беседы президента США Джо Байдена со спикером палаты представителей Кевином Маккарти конгрессмены-республиканцы в субботу проведут интернет-совещание, посвященное итогам переговоров.Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рискует уже в начале следующего месяца оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы, которые контролируют палату представителей, увязывают с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов.По данным телеканала CNN, компромисс может предусматривать отказ на два года от лимитов на заимствования при ограничении роста расходной части федерального бюджета за исключением ассигнований на оборону и нужды ветеранов.

https://ria.ru/20230528/bayden-1874605478.html

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конгресс сша, в мире, сша, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша, кевин маккарти