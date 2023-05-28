Рейтинг@Mail.ru
СМИ: республиканцы договорились с Белым домом по предотвращению дефолта - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:40 28.05.2023 (обновлено: 03:51 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/defolt-1874606449.html
СМИ: республиканцы договорились с Белым домом по предотвращению дефолта
СМИ: республиканцы договорились с Белым домом по предотвращению дефолта - РИА Новости, 28.05.2023
СМИ: республиканцы договорились с Белым домом по предотвращению дефолта
Республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса США, достигли принципиальной договоренности с Белым домом о повышении потолка госдолга и... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T03:40
2023-05-28T03:51
конгресс сша
в мире
сша
джо байден
попытки изменить потолок госдолга сша
кевин маккарти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса США, достигли принципиальной договоренности с Белым домом о повышении потолка госдолга и предотвращении суверенного дефолта, сообщил Punchbowl News."Республиканцы палаты достигли принципиальной договоренности с Белым домом о долговых лимитах", - написал в Twitter корреспондент издания, специализирующегося на освещении деятельности конгресса.После телефонной беседы президента США Джо Байдена со спикером палаты представителей Кевином Маккарти конгрессмены-республиканцы в субботу проведут интернет-совещание, посвященное итогам переговоров.Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рискует уже в начале следующего месяца оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы, которые контролируют палату представителей, увязывают с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов.По данным телеканала CNN, компромисс может предусматривать отказ на два года от лимитов на заимствования при ограничении роста расходной части федерального бюджета за исключением ассигнований на оборону и нужды ветеранов.
https://ria.ru/20230528/bayden-1874605478.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_1fd26dde1329148d5758c4ea7f6e2094.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
конгресс сша, в мире, сша, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша, кевин маккарти
Конгресс США, В мире, США, Джо Байден, Попытки изменить потолок госдолга США, Кевин Маккарти
СМИ: республиканцы договорились с Белым домом по предотвращению дефолта

PN: республиканцы в конгрессе США договорились с Белым домом о предотвращении дефолта

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса США, достигли принципиальной договоренности с Белым домом о повышении потолка госдолга и предотвращении суверенного дефолта, сообщил Punchbowl News.
«
"Республиканцы палаты достигли принципиальной договоренности с Белым домом о долговых лимитах", - написал в Twitter корреспондент издания, специализирующегося на освещении деятельности конгресса.
После телефонной беседы президента США Джо Байдена со спикером палаты представителей Кевином Маккарти конгрессмены-республиканцы в субботу проведут интернет-совещание, посвященное итогам переговоров.
Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рискует уже в начале следующего месяца оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы, которые контролируют палату представителей, увязывают с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов.
По данным телеканала CNN, компромисс может предусматривать отказ на два года от лимитов на заимствования при ограничении роста расходной части федерального бюджета за исключением ассигнований на оборону и нужды ветеранов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
СМИ: Байден и Маккарти обсудили работу по предотвращению дефолта
03:12
 
Конгресс СШАВ миреСШАДжо БайденПопытки изменить потолок госдолга СШАКевин Маккарти
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала