https://ria.ru/20230528/bezumie-1874646385.html

"Зеленский обезумел". Британцы назвали "трейлер" наступления ВСУ фарсом

"Зеленский обезумел". Британцы назвали "трейлер" наступления ВСУ фарсом - РИА Новости, 28.05.2023

"Зеленский обезумел". Британцы назвали "трейлер" наступления ВСУ фарсом

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали "трейлер" контрнаступления Вооруженных сил Украины, выложенный в Сеть Министерством обороны страны. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T13:51

2023-05-28T13:51

2023-05-28T16:18

в мире

украина

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали "трейлер" контрнаступления Вооруженных сил Украины, выложенный в Сеть Министерством обороны страны.Пользователи портала посчитали подобное решение Киева абсурдным, а также усомнились во вменяемости президента Украины Владимира Зеленского."Был ли когда-нибудь конфликт более нелепый, чем этот? "Лидер" Украины ездит в турне по другим странам и появляется на церемониях вручения наград. А теперь у нас есть трейлер к новому наступлению! Интересно, сколько миллиардов из "финансовой помощи" ушло на его создание?" — пожаловался man with no mortgage."Какой же это фарс! Зеленский совсем обезумел", — прокомментировал marlojay."Позор. Потери украинцев свелись к 30-секундному пропагандистскому ролику..." — посетовал Morally-Bankrupt-DC."Зеленский — не более чем выпендрежник, требующий внимания социальных сетей. Кто выпускает рекламное видео в разгар войны?" — написал Home James."Проморолик наступления? В таком случае можно предположить, что страной управляет жулик… Ой, погодите", — сыронизировал Alexz1.

https://ria.ru/20230528/udar-1874629861.html

https://ria.ru/20230528/otchayanie-1874620391.html

украина

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в мире, украина, киев, владимир зеленский