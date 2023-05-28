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"Зеленский обезумел". Британцы назвали "трейлер" наступления ВСУ фарсом - РИА Новости, 28.05.2023
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13:51 28.05.2023 (обновлено: 16:18 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/bezumie-1874646385.html
"Зеленский обезумел". Британцы назвали "трейлер" наступления ВСУ фарсом
"Зеленский обезумел". Британцы назвали "трейлер" наступления ВСУ фарсом - РИА Новости, 28.05.2023
"Зеленский обезумел". Британцы назвали "трейлер" наступления ВСУ фарсом
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали "трейлер" контрнаступления Вооруженных сил Украины, выложенный в Сеть Министерством обороны страны. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T13:51
2023-05-28T16:18
в мире
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали "трейлер" контрнаступления Вооруженных сил Украины, выложенный в Сеть Министерством обороны страны.Пользователи портала посчитали подобное решение Киева абсурдным, а также усомнились во вменяемости президента Украины Владимира Зеленского."Был ли когда-нибудь конфликт более нелепый, чем этот? "Лидер" Украины ездит в турне по другим странам и появляется на церемониях вручения наград. А теперь у нас есть трейлер к новому наступлению! Интересно, сколько миллиардов из "финансовой помощи" ушло на его создание?" — пожаловался man with no mortgage.&quot;Какой же это фарс! Зеленский совсем обезумел&quot;, — прокомментировал marlojay."Позор. Потери украинцев свелись к 30-секундному пропагандистскому ролику..." — посетовал Morally-Bankrupt-DC.&quot;Зеленский — не более чем выпендрежник, требующий внимания социальных сетей. Кто выпускает рекламное видео в разгар войны?&quot; — написал Home James."Проморолик наступления? В таком случае можно предположить, что страной управляет жулик… Ой, погодите", — сыронизировал Alexz1.
https://ria.ru/20230528/udar-1874629861.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский
"Зеленский обезумел". Британцы назвали "трейлер" наступления ВСУ фарсом

Читатели Daily Mail раскритиковали "трейлер" контрнаступления ВСУ

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали "трейлер" контрнаступления Вооруженных сил Украины, выложенный в Сеть Министерством обороны страны.
Пользователи портала посчитали подобное решение Киева абсурдным, а также усомнились во вменяемости президента Украины Владимира Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
В Киеве Зеленского предупредили о возможном ударе в спину от ВСУ
Вчера, 10:36
"Был ли когда-нибудь конфликт более нелепый, чем этот? "Лидер" Украины ездит в турне по другим странам и появляется на церемониях вручения наград. А теперь у нас есть трейлер к новому наступлению! Интересно, сколько миллиардов из "финансовой помощи" ушло на его создание?" — пожаловался man with no mortgage.
«

"Какой же это фарс! Зеленский совсем обезумел", — прокомментировал marlojay.

"Позор. Потери украинцев свелись к 30-секундному пропагандистскому ролику..." — посетовал Morally-Bankrupt-DC.
«

"Зеленский — не более чем выпендрежник, требующий внимания социальных сетей. Кто выпускает рекламное видео в разгар войны?" — написал Home James.

"Проморолик наступления? В таком случае можно предположить, что страной управляет жулик… Ой, погодите", — сыронизировал Alexz1.
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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