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В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников на НПЗ - РИА Новости, 28.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:05 28.05.2023 (обновлено: 09:31 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/bespilotniki-1874607137.html
В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников на НПЗ
В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников на НПЗ - РИА Новости, 28.05.2023
В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников на НПЗ
Несколько беспилотников пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, все они были нейтрализованы, сообщили в региональном... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T04:05
2023-05-28T09:31
специальная военная операция на украине
краснодарский край
северский район
происшествия
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Несколько беспилотников пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, все они были нейтрализованы, сообщили в региональном оперативном штабе.Инцидент произошел около 02:00 мск в Северском районе.&quot;Совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов. Все они были нейтрализованы. Повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода. Пострадавших нет&quot;, — говорится в сообщении.Это уже не первая попытка атаки на Ильский НПЗ. Четвертого мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на предприятии загорелись резервуары с нефтепродуктами. Источник в силовых структурах заявил РИА Новости, что на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что причиной пожара стали повреждения от атаки украинских дронов.
https://ria.ru/20230528/kiev-1874605667.html
краснодарский край
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краснодарский край, северский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Северский район, Происшествия
В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников на НПЗ

Оперативный штаб: в Краснодарском крае отразили атаку беспилотников на Ильский НПЗ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИльский НПЗ в Краснодарском крае
Ильский НПЗ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Несколько беспилотников пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, все они были нейтрализованы, сообщили в региональном оперативном штабе.
Инцидент произошел около 02:00 мск в Северском районе.
«

"Совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов. Все они были нейтрализованы. Повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Это уже не первая попытка атаки на Ильский НПЗ. Четвертого мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на предприятии загорелись резервуары с нефтепродуктами.
Источник в силовых структурах заявил РИА Новости, что на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что причиной пожара стали повреждения от атаки украинских дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайСеверский районПроисшествия
 
 
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