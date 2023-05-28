https://ria.ru/20230528/berestovoe-1874648436.html
ВСУ окапываются под Берестовым в Донбассе, сообщил российский боец
ВСУ окапываются под Берестовым в Донбассе, сообщил российский боец - РИА Новости, 28.05.2023
ВСУ окапываются под Берестовым в Донбассе, сообщил российский боец
Украинские войска укрепляют линию обороны под селом Берестовое в Донбассе, сообщил РИА Новости командир роты огневой поддержки одного из подразделения... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:11
2023-05-28T14:11
2023-05-28T16:43
специальная военная операция на украине
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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БЕРЕСТОВОЕ (ДНР), 28 мая - РИА Новости. Украинские войска укрепляют линию обороны под селом Берестовое в Донбассе, сообщил РИА Новости командир роты огневой поддержки одного из подразделения группировки "Юг" ВС РФ с позывным "Дельфин". "Мы сейчас находимся в Берестовом. На этом участке противник окапывается, при чем не просто выкопали окоп, а окапывается усиленно", - рассказал командир. Он пояснил, что на данном участке достаточно открытая местность и силы РФ контролируют все передвижения противника, а огонь открывается, даже если замечено движение одного человека. "При выявлении противника снарядов не жалеем, боеприпасов тоже не жалеем, работаем точно и при этом уничтожаем противника", - пояснил собеседник агентства. Летом 2022 года подразделения Донецкой и Луганской Народных Республик при поддержке российских войск освободили село Берестовое в 20 километрах от Соледара, на данный момент в этом районе проходит линия обороны.
https://ria.ru/20230528/bezumie-1874646385.html
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обстановка под Берестовым в ДНР
Обстановка под Берестовым в ДНР. Бойцы группировки "Юг" держат оборону, пресекая попытки украинских силовиков закрепиться на данном участке.
2023-05-28T14:11
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PT2M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВСУ окапываются под Берестовым в Донбассе, сообщил российский боец
Боец с позывным "Дельфин": украинские войска окапываются под селом Берестовое в Донбассе
БЕРЕСТОВОЕ (ДНР), 28 мая - РИА Новости. Украинские войска укрепляют линию обороны под селом Берестовое в Донбассе, сообщил РИА Новости командир роты огневой поддержки одного из подразделения группировки "Юг" ВС РФ с позывным "Дельфин".
"Мы сейчас находимся в Берестовом. На этом участке противник окапывается, при чем не просто выкопали окоп, а окапывается усиленно", - рассказал командир.
Он пояснил, что на данном участке достаточно открытая местность и силы РФ контролируют все передвижения противника, а огонь открывается, даже если замечено движение одного человека.
"При выявлении противника снарядов не жалеем, боеприпасов тоже не жалеем, работаем точно и при этом уничтожаем противника", - пояснил собеседник агентства.
Летом 2022 года подразделения Донецкой и Луганской Народных Республик
при поддержке российских войск освободили село Берестовое в 20 километрах от Соледара
, на данный момент в этом районе проходит линия обороны.
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