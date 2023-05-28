Рейтинг@Mail.ru
ВСУ окапываются под Берестовым в Донбассе, сообщил российский боец - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 28.05.2023 (обновлено: 16:43 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/berestovoe-1874648436.html
ВСУ окапываются под Берестовым в Донбассе, сообщил российский боец
ВСУ окапываются под Берестовым в Донбассе, сообщил российский боец - РИА Новости, 28.05.2023
ВСУ окапываются под Берестовым в Донбассе, сообщил российский боец
Украинские войска укрепляют линию обороны под селом Берестовое в Донбассе, сообщил РИА Новости командир роты огневой поддержки одного из подразделения... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:11
2023-05-28T16:43
специальная военная операция на украине
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874667354_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d9c7172f248d34a3c5810ef4eaa2e548.jpg
БЕРЕСТОВОЕ (ДНР), 28 мая - РИА Новости. Украинские войска укрепляют линию обороны под селом Берестовое в Донбассе, сообщил РИА Новости командир роты огневой поддержки одного из подразделения группировки "Юг" ВС РФ с позывным "Дельфин". "Мы сейчас находимся в Берестовом. На этом участке противник окапывается, при чем не просто выкопали окоп, а окапывается усиленно", - рассказал командир. Он пояснил, что на данном участке достаточно открытая местность и силы РФ контролируют все передвижения противника, а огонь открывается, даже если замечено движение одного человека. "При выявлении противника снарядов не жалеем, боеприпасов тоже не жалеем, работаем точно и при этом уничтожаем противника", - пояснил собеседник агентства. Летом 2022 года подразделения Донецкой и Луганской Народных Республик при поддержке российских войск освободили село Берестовое в 20 километрах от Соледара, на данный момент в этом районе проходит линия обороны.
https://ria.ru/20230528/bezumie-1874646385.html
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка под Берестовым в ДНР
Обстановка под Берестовым в ДНР. Бойцы группировки "Юг" держат оборону, пресекая попытки украинских силовиков закрепиться на данном участке.
2023-05-28T14:11
true
PT2M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874667354_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9d13717c41ad58be744f98b5b9459535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВСУ окапываются под Берестовым в Донбассе, сообщил российский боец

Боец с позывным "Дельфин": украинские войска окапываются под селом Берестовое в Донбассе

Читать ria.ru в
БЕРЕСТОВОЕ (ДНР), 28 мая - РИА Новости. Украинские войска укрепляют линию обороны под селом Берестовое в Донбассе, сообщил РИА Новости командир роты огневой поддержки одного из подразделения группировки "Юг" ВС РФ с позывным "Дельфин".
"Мы сейчас находимся в Берестовом. На этом участке противник окапывается, при чем не просто выкопали окоп, а окапывается усиленно", - рассказал командир.
Он пояснил, что на данном участке достаточно открытая местность и силы РФ контролируют все передвижения противника, а огонь открывается, даже если замечено движение одного человека.
"При выявлении противника снарядов не жалеем, боеприпасов тоже не жалеем, работаем точно и при этом уничтожаем противника", - пояснил собеседник агентства.
Летом 2022 года подразделения Донецкой и Луганской Народных Республик при поддержке российских войск освободили село Берестовое в 20 километрах от Соледара, на данный момент в этом районе проходит линия обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
"Зеленский обезумел". Британцы назвали "трейлер" наступления ВСУ фарсом
Вчера, 13:51
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала