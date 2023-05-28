https://ria.ru/20230528/berestovoe-1874648436.html

ВСУ окапываются под Берестовым в Донбассе, сообщил российский боец

ВСУ окапываются под Берестовым в Донбассе, сообщил российский боец - РИА Новости, 28.05.2023

ВСУ окапываются под Берестовым в Донбассе, сообщил российский боец

Украинские войска укрепляют линию обороны под селом Берестовое в Донбассе, сообщил РИА Новости командир роты огневой поддержки одного из подразделения... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T14:11

2023-05-28T14:11

2023-05-28T16:43

специальная военная операция на украине

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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БЕРЕСТОВОЕ (ДНР), 28 мая - РИА Новости. Украинские войска укрепляют линию обороны под селом Берестовое в Донбассе, сообщил РИА Новости командир роты огневой поддержки одного из подразделения группировки "Юг" ВС РФ с позывным "Дельфин". "Мы сейчас находимся в Берестовом. На этом участке противник окапывается, при чем не просто выкопали окоп, а окапывается усиленно", - рассказал командир. Он пояснил, что на данном участке достаточно открытая местность и силы РФ контролируют все передвижения противника, а огонь открывается, даже если замечено движение одного человека. "При выявлении противника снарядов не жалеем, боеприпасов тоже не жалеем, работаем точно и при этом уничтожаем противника", - пояснил собеседник агентства. Летом 2022 года подразделения Донецкой и Луганской Народных Республик при поддержке российских войск освободили село Берестовое в 20 километрах от Соледара, на данный момент в этом районе проходит линия обороны.

https://ria.ru/20230528/bezumie-1874646385.html

донбасс

луганская народная республика

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Обстановка под Берестовым в ДНР Обстановка под Берестовым в ДНР. Бойцы группировки "Юг" держат оборону, пресекая попытки украинских силовиков закрепиться на данном участке. 2023-05-28T14:11 true PT2M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы рф