https://ria.ru/20230528/bayden-1874609816.html
Байден подтвердил достижение договоренности по избежанию дефолта в США
Байден подтвердил достижение договоренности по избежанию дефолта в США - РИА Новости, 28.05.2023
Байден подтвердил достижение договоренности по избежанию дефолта в США
Президент США Джо Байден подтвердил достижение принципиальной договоренности с конгрессом, которая позволит избежать дефолта страны. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T05:19
2023-05-28T05:19
2023-05-28T08:38
в мире
сша
джо байден
попытки изменить потолок госдолга сша
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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил достижение принципиальной договоренности с конгрессом, которая позволит избежать дефолта страны.Сегодня спикер палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что контролирующие ее республиканцы договорились с Белым домом о повышении потолка госдолга и предотвращении суверенного дефолта."Ранее этим вечером спикер Маккарти и я достигли бюджетного соглашения в принципе. <…> Это соглашение — добрая весть для американского народа, потому что оно позволяет избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономической рецессии с опустошением пенсионных сбережений и потерей миллионов рабочих мест", — говорится в заявлении Байдена.В воскресенье, по словам президента, переговорные группы доработают текст законопроекта, который направят на утверждение в палату представителей и сенат. Байден "настоятельно" призвал обе палаты сразу же одобрить соглашение.Как и ранее Маккарти, глава Белого дома не стал вдаваться в подробности сделки, сообщив только, что она предполагает сокращение расходов, но "защищает критически значимые программы для трудового народа и обеспечивает рост экономики для каждого"."Соглашение защищает ключевые приоритеты и законодательные достижения — мои и демократов в конгрессе", — добавил он.По информации телеканала CNN, сделка предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета в 2024 году, за исключением оборонных, на уровне нынешнего финансового года и увеличивает их на один процент в 2025 финансовом году.Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рисковала уже в начале следующего месяца оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы, которые контролируют палату представителей, увязывали с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов.
https://ria.ru/20230526/defolt-1874475148.html
https://ria.ru/20230524/gosdolg-1873692478.html
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в мире, сша, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша
В мире, США, Джо Байден, Попытки изменить потолок госдолга США
Байден подтвердил достижение договоренности по избежанию дефолта в США
Байден подтвердил достижение соглашения с конгрессом США по избежанию суверенного дефолта
ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил достижение принципиальной договоренности с конгрессом, которая позволит избежать дефолта страны.
Сегодня спикер палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что контролирующие ее республиканцы договорились с Белым домом о повышении потолка госдолга и предотвращении суверенного дефолта.
«
"Ранее этим вечером спикер Маккарти и я достигли бюджетного соглашения в принципе. <…> Это соглашение — добрая весть для американского народа, потому что оно позволяет избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономической рецессии с опустошением пенсионных сбережений и потерей миллионов рабочих мест", — говорится в заявлении Байдена.
В воскресенье, по словам президента, переговорные группы доработают текст законопроекта, который направят на утверждение в палату представителей и сенат. Байден "настоятельно" призвал обе палаты сразу же одобрить соглашение.
Как и ранее Маккарти, глава Белого дома не стал вдаваться в подробности сделки, сообщив только, что она предполагает сокращение расходов, но "защищает критически значимые программы для трудового народа и обеспечивает рост экономики для каждого".
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"Соглашение защищает ключевые приоритеты и законодательные достижения — мои и демократов в конгрессе", — добавил он.
По информации
телеканала CNN, сделка предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета в 2024 году, за исключением оборонных, на уровне нынешнего финансового года и увеличивает их на один процент в 2025 финансовом году.
Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рисковала уже в начале следующего месяца оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы, которые контролируют палату представителей, увязывали с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов.
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