https://ria.ru/20230528/bayden-1874605478.html

СМИ: Байден и Маккарти обсудили работу по предотвращению дефолта

СМИ: Байден и Маккарти обсудили работу по предотвращению дефолта - РИА Новости, 28.05.2023

СМИ: Байден и Маккарти обсудили работу по предотвращению дефолта

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти провели в субботу полуторачасовой телефонный разговор в рамках подготовки соглашения,... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T03:12

2023-05-28T03:12

2023-05-28T03:12

сша

джо байден

кевин маккарти

попытки изменить потолок госдолга сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867567859_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f968e51dbedc3557860452e93637a55.jpg

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти провели в субботу полуторачасовой телефонный разговор в рамках подготовки соглашения, которое бы позволило повысить потолок госдолга и предотвратить суверенный дефолт, сообщил телеканал NBC News. Об итогах беседы не сообщается, однако стороны в последние дни говорят о значительном прогрессе и близости компромисса. "Президент Байден переговорил со спикером Маккарти из (загородной резиденции) Кемп-Дэвида в субботу вечером… Звонок завершился спустя полтора часа", - говорится в сообщении. Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рискует уже в начале следующего месяца оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы, которые контролируют палату представителей, увязывают с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов. По данным телеканала CNN, компромисс может включать отмену на два года лимитов на заимствования при ограничении роста расходной части федерального бюджета за исключением ассигнований на оборону и нужды ветеранов.

https://ria.ru/20230525/defolt-1874207061.html

https://ria.ru/20230524/defolt-1873946707.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, джо байден, кевин маккарти, попытки изменить потолок госдолга сша, в мире