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СМИ: Байден и Маккарти обсудили работу по предотвращению дефолта - РИА Новости, 28.05.2023
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03:12 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/bayden-1874605478.html
СМИ: Байден и Маккарти обсудили работу по предотвращению дефолта
СМИ: Байден и Маккарти обсудили работу по предотвращению дефолта - РИА Новости, 28.05.2023
СМИ: Байден и Маккарти обсудили работу по предотвращению дефолта
Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти провели в субботу полуторачасовой телефонный разговор в рамках подготовки соглашения,... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T03:12
2023-05-28T03:12
сша
джо байден
кевин маккарти
попытки изменить потолок госдолга сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти провели в субботу полуторачасовой телефонный разговор в рамках подготовки соглашения, которое бы позволило повысить потолок госдолга и предотвратить суверенный дефолт, сообщил телеканал NBC News. Об итогах беседы не сообщается, однако стороны в последние дни говорят о значительном прогрессе и близости компромисса. "Президент Байден переговорил со спикером Маккарти из (загородной резиденции) Кемп-Дэвида в субботу вечером… Звонок завершился спустя полтора часа", - говорится в сообщении. Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рискует уже в начале следующего месяца оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы, которые контролируют палату представителей, увязывают с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов. По данным телеканала CNN, компромисс может включать отмену на два года лимитов на заимствования при ограничении роста расходной части федерального бюджета за исключением ассигнований на оборону и нужды ветеранов.
https://ria.ru/20230525/defolt-1874207061.html
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сша, джо байден, кевин маккарти, попытки изменить потолок госдолга сша, в мире
США, Джо Байден, Кевин Маккарти, Попытки изменить потолок госдолга США, В мире
СМИ: Байден и Маккарти обсудили работу по предотвращению дефолта

NBC News: Байден и Маккарти обсудили работу над соглашением о предотвращении дефолта

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти провели в субботу полуторачасовой телефонный разговор в рамках подготовки соглашения, которое бы позволило повысить потолок госдолга и предотвратить суверенный дефолт, сообщил телеканал NBC News.
Об итогах беседы не сообщается, однако стороны в последние дни говорят о значительном прогрессе и близости компромисса.
Марк Милли - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Начальник Генштаба США опасается последствий потенциального дефолта для ВС
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"Президент Байден переговорил со спикером Маккарти из (загородной резиденции) Кемп-Дэвида в субботу вечером… Звонок завершился спустя полтора часа", - говорится в сообщении.
Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рискует уже в начале следующего месяца оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы, которые контролируют палату представителей, увязывают с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов.
По данным телеканала CNN, компромисс может включать отмену на два года лимитов на заимствования при ограничении роста расходной части федерального бюджета за исключением ассигнований на оборону и нужды ветеранов.
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СШАДжо БайденКевин МаккартиПопытки изменить потолок госдолга СШАВ мире
 
 
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