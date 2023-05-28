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Китайский пассажирский самолет C919 совершил первый коммерческий рейс - РИА Новости, 28.05.2023
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07:43 28.05.2023 (обновлено: 07:56 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/aviareys-1874614203.html
Китайский пассажирский самолет C919 совершил первый коммерческий рейс
Китайский пассажирский самолет C919 совершил первый коммерческий рейс - РИА Новости, 28.05.2023
Китайский пассажирский самолет C919 совершил первый коммерческий рейс
Первый коммерческий рейс китайского магистрального пассажирского авиалайнера C919 успешно состоялся в воскресенье, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T07:43
2023-05-28T07:56
китай
пекин
шанхай
china eastern airlines
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ПЕКИН, 28 мая – РИА Новости. Первый коммерческий рейс китайского магистрального пассажирского авиалайнера C919 успешно состоялся в воскресенье, передает Центральное телевидение Китая.Коммерческая авиастроительная корпорация Китая (COMAC) 9 декабря 2022 года передала первый C919 одному из крупнейших китайских авиаперевозчиков China Eastern Airlines. Регистрационный номер самолета — B-919A, "B" означает, что это самолет гражданской авиации Китая, "919" соответствует названию модели, "A" означает, что это первый самолет, его вместимость — 164 места: восемь в бизнес-классе и 156 в эконом-классе.Согласно данным из официального приложения China Eastern Airlines, 28 мая самолет выполнил рейс MU9191 из международного аэропорта Шанхая "Хунцяо" в международный аэропорт Пекина "Шоуду", вылет состоялся в 10.32 по местному времени (5.32 мск)."Пассажирский авиалайнер C919 успешно приземлился в международном аэропорте Пекина "Шоуду", - передало Центральное телевидение Китая.C919 — проект первого китайского магистрального авиалайнера со вместимостью от 158 до 174 мест и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. Проект был запущен COMAC в 2007 году и реализуется с широким привлечением западных поставщиков.Всего COMAC планирует в будущем реализовать не менее 2 тысяч авиалайнеров С919. В 2018 году корпорация сообщала, что на тот момент общее количество заказов на покупку С919 от 28 китайских и иностранных клиентов достигало 815 лайнеров.
https://ria.ru/20230523/aviareysy-1873570046.html
https://ria.ru/20230517/aviareys-1872432555.html
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китай, пекин, шанхай, china eastern airlines
Китай, Пекин, Шанхай, China Eastern Airlines
Китайский пассажирский самолет C919 совершил первый коммерческий рейс

Состоялся первый коммерческий рейс китайского пассажирского авиалайнера C919

© AFP 2023 / Aly Song/PoolКитайский авиалайнер C919
Китайский авиалайнер C919 - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AFP 2023 / Aly Song/Pool
Китайский авиалайнер C919. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 мая – РИА Новости. Первый коммерческий рейс китайского магистрального пассажирского авиалайнера C919 успешно состоялся в воскресенье, передает Центральное телевидение Китая.
Коммерческая авиастроительная корпорация Китая (COMAC) 9 декабря 2022 года передала первый C919 одному из крупнейших китайских авиаперевозчиков China Eastern Airlines. Регистрационный номер самолета — B-919A, "B" означает, что это самолет гражданской авиации Китая, "919" соответствует названию модели, "A" означает, что это первый самолет, его вместимость — 164 места: восемь в бизнес-классе и 156 в эконом-классе.
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Согласно данным из официального приложения China Eastern Airlines, 28 мая самолет выполнил рейс MU9191 из международного аэропорта Шанхая "Хунцяо" в международный аэропорт Пекина "Шоуду", вылет состоялся в 10.32 по местному времени (5.32 мск).
«
"Пассажирский авиалайнер C919 успешно приземлился в международном аэропорте Пекина "Шоуду", - передало Центральное телевидение Китая.
C919 — проект первого китайского магистрального авиалайнера со вместимостью от 158 до 174 мест и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. Проект был запущен COMAC в 2007 году и реализуется с широким привлечением западных поставщиков.
Всего COMAC планирует в будущем реализовать не менее 2 тысяч авиалайнеров С919. В 2018 году корпорация сообщала, что на тот момент общее количество заказов на покупку С919 от 28 китайских и иностранных клиентов достигало 815 лайнеров.
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17 мая, 16:11
 
КитайПекинШанхайChina Eastern Airlines
 
 
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