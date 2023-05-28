https://ria.ru/20230528/aviareys-1874614203.html
Китайский пассажирский самолет C919 совершил первый коммерческий рейс
Китайский пассажирский самолет C919 совершил первый коммерческий рейс - РИА Новости, 28.05.2023
Китайский пассажирский самолет C919 совершил первый коммерческий рейс
Первый коммерческий рейс китайского магистрального пассажирского авиалайнера C919 успешно состоялся в воскресенье, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T07:43
2023-05-28T07:43
2023-05-28T07:56
китай
пекин
шанхай
china eastern airlines
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149373/72/1493737252_0:188:3600:2213_1920x0_80_0_0_9854c97e6b52137a7694403fbc8154f9.jpg
ПЕКИН, 28 мая – РИА Новости. Первый коммерческий рейс китайского магистрального пассажирского авиалайнера C919 успешно состоялся в воскресенье, передает Центральное телевидение Китая.Коммерческая авиастроительная корпорация Китая (COMAC) 9 декабря 2022 года передала первый C919 одному из крупнейших китайских авиаперевозчиков China Eastern Airlines. Регистрационный номер самолета — B-919A, "B" означает, что это самолет гражданской авиации Китая, "919" соответствует названию модели, "A" означает, что это первый самолет, его вместимость — 164 места: восемь в бизнес-классе и 156 в эконом-классе.Согласно данным из официального приложения China Eastern Airlines, 28 мая самолет выполнил рейс MU9191 из международного аэропорта Шанхая "Хунцяо" в международный аэропорт Пекина "Шоуду", вылет состоялся в 10.32 по местному времени (5.32 мск)."Пассажирский авиалайнер C919 успешно приземлился в международном аэропорте Пекина "Шоуду", - передало Центральное телевидение Китая.C919 — проект первого китайского магистрального авиалайнера со вместимостью от 158 до 174 мест и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. Проект был запущен COMAC в 2007 году и реализуется с широким привлечением западных поставщиков.Всего COMAC планирует в будущем реализовать не менее 2 тысяч авиалайнеров С919. В 2018 году корпорация сообщала, что на тот момент общее количество заказов на покупку С919 от 28 китайских и иностранных клиентов достигало 815 лайнеров.
https://ria.ru/20230523/aviareysy-1873570046.html
https://ria.ru/20230517/aviareys-1872432555.html
китай
пекин
шанхай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149373/72/1493737252_200:0:3400:2400_1920x0_80_0_0_a34355b8cd9e771db473d85397bfa261.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, пекин, шанхай, china eastern airlines
Китай, Пекин, Шанхай, China Eastern Airlines
Китайский пассажирский самолет C919 совершил первый коммерческий рейс
Состоялся первый коммерческий рейс китайского пассажирского авиалайнера C919