https://ria.ru/20230528/ataka-1874698088.html
Системы ПВО отразили атаку украинских ракет на Бердянск
Системы ПВО отразили атаку украинских ракет на Бердянск - РИА Новости, 28.05.2023
Системы ПВО отразили атаку украинских ракет на Бердянск
Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку со стороны Украины на Бердянск в Запорожской области, сообщили местные власти. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T20:37
2023-05-28T20:37
2023-05-28T21:21
специальная военная операция на украине
бердянск
происшествия
украина
вооруженные силы украины
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку со стороны Украины на Бердянск в Запорожской области, сообщили местные власти."Уважаемые жители и гости города Бердянск! Над Бердянском были слышны звуки взрывов. По информации оперативных служб, это сработали силы ПВО, которые предотвратили очередную ракетную атаку ВСУ", — говорится в заявлении городской администрации в Telegram-канале.Уточняется, что все ракеты удалось уничтожить. Власти попросили жителей города сохранять спокойствие.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Системы ПВО отразили атаку украинских ракет на Бердянск
ПВО отразила атаку украинских ракет на Бердянск в Запорожской области, все они уничтожены