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Системы ПВО отразили атаку украинских ракет на Бердянск - РИА Новости, 28.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 28.05.2023 (обновлено: 21:21 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/ataka-1874698088.html
Системы ПВО отразили атаку украинских ракет на Бердянск
Системы ПВО отразили атаку украинских ракет на Бердянск - РИА Новости, 28.05.2023
Системы ПВО отразили атаку украинских ракет на Бердянск
Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку со стороны Украины на Бердянск в Запорожской области, сообщили местные власти. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T20:37
2023-05-28T21:21
специальная военная операция на украине
бердянск
происшествия
украина
вооруженные силы украины
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку со стороны Украины на Бердянск в Запорожской области, сообщили местные власти.&quot;Уважаемые жители и гости города Бердянск! Над Бердянском были слышны звуки взрывов. По информации оперативных служб, это сработали силы ПВО, которые предотвратили очередную ракетную атаку ВСУ&quot;, — говорится в заявлении городской администрации в Telegram-канале.Уточняется, что все ракеты удалось уничтожить. Власти попросили жителей города сохранять спокойствие.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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бердянск, происшествия, украина, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Запорожская область
Системы ПВО отразили атаку украинских ракет на Бердянск

ПВО отразила атаку украинских ракет на Бердянск в Запорожской области, все они уничтожены

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" ПВО
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 ПВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" ПВО . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку со стороны Украины на Бердянск в Запорожской области, сообщили местные власти.
«

"Уважаемые жители и гости города Бердянск! Над Бердянском были слышны звуки взрывов. По информации оперативных служб, это сработали силы ПВО, которые предотвратили очередную ракетную атаку ВСУ", — говорится в заявлении городской администрации в Telegram-канале.

Уточняется, что все ракеты удалось уничтожить. Власти попросили жителей города сохранять спокойствие.
В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскПроисшествияУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреЗапорожская область
 
 
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