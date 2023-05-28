https://ria.ru/20230528/ataka-1874697816.html
Зеленский назвал ночную атаку дронов на Украину одной из самых крупных
Зеленский назвал ночную атаку дронов на Украину одной из самых крупных - РИА Новости, 28.05.2023
Зеленский назвал ночную атаку дронов на Украину одной из самых крупных
Владимир Зеленский назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T20:36
2023-05-28T20:36
2023-05-28T20:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
житомирская область
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных. Ранее начальник городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что Киев в ночь на воскресенье подвергся самой массированной с начала специальной военной операции атаке дронами. "Сегодня наше государство прошло через одну из крупнейших российских атак "Шахедами" – одновременно 54 дрона…", - заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении. Он добавил, что отмечены попадания в Житомирской области. В ночь на воскресенье на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве. Они также наблюдались в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Позже киевская администрация также сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, житомирская область, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Житомирская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
Зеленский назвал ночную атаку дронов на Украину одной из самых крупных
Зеленский назвал атаку дронов на Украину в ночь на воскресенье одной из самых крупных