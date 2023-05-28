https://ria.ru/20230528/ataka-1874697816.html

Зеленский назвал ночную атаку дронов на Украину одной из самых крупных

Зеленский назвал ночную атаку дронов на Украину одной из самых крупных - РИА Новости, 28.05.2023

Зеленский назвал ночную атаку дронов на Украину одной из самых крупных

Владимир Зеленский назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T20:36

2023-05-28T20:36

2023-05-28T20:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

житомирская область

владимир зеленский

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1873985852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1b8059ac868d8418a78be71228e09f8.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных. Ранее начальник городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что Киев в ночь на воскресенье подвергся самой массированной с начала специальной военной операции атаке дронами. "Сегодня наше государство прошло через одну из крупнейших российских атак "Шахедами" – одновременно 54 дрона…", - заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении. Он добавил, что отмечены попадания в Житомирской области. В ночь на воскресенье на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве. Они также наблюдались в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Позже киевская администрация также сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

житомирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, житомирская область, владимир зеленский, вооруженные силы рф