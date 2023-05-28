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СМИ: в Киеве арестовали судью, сбившего насмерть военного
СМИ: в Киеве арестовали судью, сбившего насмерть военного - РИА Новости, 28.05.2023
СМИ: в Киеве арестовали судью, сбившего насмерть военного
Главу Макаровского районного суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть военнослужащего нацгвардии, арестовали до 21 июля без возможности внесения залога,... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T02:07
2023-05-28T02:07
2023-05-28T02:07
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Главу Макаровского районного суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть военнослужащего нацгвардии, арестовали до 21 июля без возможности внесения залога, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). "Судье Алексею Тандыру, подозреваемому в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб нацгвардеец, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога до 21 июля", - написало издание. В пятницу издание "Украинская правда" сообщило, что Тандыр насмерть сбил военнослужащего нацгвардии Украины на одном из блокпостов в Киеве. По информации издания, судья находился в состоянии алкогольного опьянения. В субботу Высший совет правосудия дал разрешение на его содержание под стражей.
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украина, киев, в мире
СМИ: в Киеве арестовали судью, сбившего насмерть военного
"Суспильне": в Киеве арестовали судью, сбившего насмерть военнослужащего нацгвардии
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Главу Макаровского районного суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть военнослужащего нацгвардии, арестовали до 21 июля без возможности внесения залога, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное).
"Судье Алексею Тандыру, подозреваемому в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб нацгвардеец, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога до 21 июля", - написало издание.
В Приморье арестовали обвиняемых в избиении до смерти посетителя кафе
В пятницу издание "Украинская правда" сообщило, что Тандыр насмерть сбил военнослужащего нацгвардии Украины
на одном из блокпостов в Киеве
. По информации издания, судья находился в состоянии алкогольного опьянения. В субботу Высший совет правосудия дал разрешение на его содержание под стражей.