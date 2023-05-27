https://ria.ru/20230527/zerno-1874545694.html
В Запорожской области заявили о готовности экспортировать зерно в Китай
В Запорожской области заявили о готовности экспортировать зерно в Китай - РИА Новости, 27.05.2023
В Запорожской области заявили о готовности экспортировать зерно в Китай
Запорожская область готова экспортировать в Китай до двух миллионов тонн зерна, китайский рынок является для региона стратегическим направлением, сообщил РИА... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:58
2023-05-27T15:58
2023-05-27T15:58
экономика
запорожская область
китай
киев
евгений балицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802648023_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_f8c1fcb556dd5b809628b1f2b57796a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Запорожская область готова экспортировать в Китай до двух миллионов тонн зерна, китайский рынок является для региона стратегическим направлением, сообщил РИА Новости врио главы региона Евгений Балицкий. "Мы не просто ведем эту работу, это стратегическое наше направление. Мы очень хотели бы во взаимодействии с Китайской Народной Республикой получить для себя сбыт двух миллионов тонн наших зерновых, которые мы выращиваем на реализацию", - сказал Балицкий.Кроме того, по его словам, регион готов также экспортировать готовую продукцию в виде муки и растительного масла. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230518/dinamika-1872605193.html
запорожская область
китай
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802648023_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33d94b6588f0de3c7174d757e08862ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, запорожская область, китай, киев, евгений балицкий
Экономика, Запорожская область, Китай, Киев, Евгений Балицкий
В Запорожской области заявили о готовности экспортировать зерно в Китай
Балицкий: Запорожская область готова экспортировать в Китай до двух миллионов тонн зерна