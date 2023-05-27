https://ria.ru/20230527/zerno-1874545694.html

В Запорожской области заявили о готовности экспортировать зерно в Китай

В Запорожской области заявили о готовности экспортировать зерно в Китай - РИА Новости, 27.05.2023

В Запорожской области заявили о готовности экспортировать зерно в Китай

Запорожская область готова экспортировать в Китай до двух миллионов тонн зерна, китайский рынок является для региона стратегическим направлением, сообщил РИА... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T15:58

2023-05-27T15:58

2023-05-27T15:58

экономика

запорожская область

китай

киев

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Запорожская область готова экспортировать в Китай до двух миллионов тонн зерна, китайский рынок является для региона стратегическим направлением, сообщил РИА Новости врио главы региона Евгений Балицкий. "Мы не просто ведем эту работу, это стратегическое наше направление. Мы очень хотели бы во взаимодействии с Китайской Народной Республикой получить для себя сбыт двух миллионов тонн наших зерновых, которые мы выращиваем на реализацию", - сказал Балицкий.Кроме того, по его словам, регион готов также экспортировать готовую продукцию в виде муки и растительного масла. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230518/dinamika-1872605193.html

запорожская область

китай

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, запорожская область, китай, киев, евгений балицкий