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В Запорожской области заявили о готовности экспортировать зерно в Китай - РИА Новости, 27.05.2023
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15:58 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/zerno-1874545694.html
В Запорожской области заявили о готовности экспортировать зерно в Китай
В Запорожской области заявили о готовности экспортировать зерно в Китай - РИА Новости, 27.05.2023
В Запорожской области заявили о готовности экспортировать зерно в Китай
Запорожская область готова экспортировать в Китай до двух миллионов тонн зерна, китайский рынок является для региона стратегическим направлением, сообщил РИА... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:58
2023-05-27T15:58
экономика
запорожская область
китай
киев
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Запорожская область готова экспортировать в Китай до двух миллионов тонн зерна, китайский рынок является для региона стратегическим направлением, сообщил РИА Новости врио главы региона Евгений Балицкий. &quot;Мы не просто ведем эту работу, это стратегическое наше направление. Мы очень хотели бы во взаимодействии с Китайской Народной Республикой получить для себя сбыт двух миллионов тонн наших зерновых, которые мы выращиваем на реализацию&quot;, - сказал Балицкий.Кроме того, по его словам, регион готов также экспортировать готовую продукцию в виде муки и растительного масла. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230518/dinamika-1872605193.html
запорожская область
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экономика, запорожская область, китай, киев, евгений балицкий
Экономика, Запорожская область, Китай, Киев, Евгений Балицкий
В Запорожской области заявили о готовности экспортировать зерно в Китай

Балицкий: Запорожская область готова экспортировать в Китай до двух миллионов тонн зерна

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМашина с зерном на территории ОАО "Мелитопольский элеватор" в Мелитополе
Машина с зерном на территории ОАО Мелитопольский элеватор в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости
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Машина с зерном на территории ОАО "Мелитопольский элеватор" в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Запорожская область готова экспортировать в Китай до двух миллионов тонн зерна, китайский рынок является для региона стратегическим направлением, сообщил РИА Новости врио главы региона Евгений Балицкий.
«

"Мы не просто ведем эту работу, это стратегическое наше направление. Мы очень хотели бы во взаимодействии с Китайской Народной Республикой получить для себя сбыт двух миллионов тонн наших зерновых, которые мы выращиваем на реализацию", - сказал Балицкий.

Кроме того, по его словам, регион готов также экспортировать готовую продукцию в виде муки и растительного масла.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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ЭкономикаЗапорожская областьКитайКиевЕвгений Балицкий
 
 
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