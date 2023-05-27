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В Крыму назвали Зеленского "успешным вором" - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/zelenskiy-1874581617.html
В Крыму назвали Зеленского "успешным вором"
В Крыму назвали Зеленского "успешным вором" - РИА Новости, 27.05.2023
В Крыму назвали Зеленского "успешным вором"
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Владимира Зеленского успешным вором, который сколотил себе состояние на украинском конфликте. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T20:28
2023-05-27T20:28
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир зеленский
донбасс
владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Владимира Зеленского успешным вором, который сколотил себе состояние на украинском конфликте. "Он наколядовал на этом конфликте приличные деньги. На Украине все руководители - воры, но Зеленский наиболее успешный. Он вовлек в этот процесс все мировое сообщество, они стали вольно и невольно свидетелями его шоу. Американцы с ним не ошиблись, он в этом смысле превзошел все их ожидания", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220519/arest-1789457401.html
украина
донбасс
республика крым
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украина, в мире, владимир зеленский, донбасс, владимир константинов, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Донбасс, Владимир Константинов, Республика Крым
В Крыму назвали Зеленского "успешным вором"

Глава парламента Крыма Константинов назвал Зеленского "успешным вором"

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Владимира Зеленского успешным вором, который сколотил себе состояние на украинском конфликте.
«
"Он наколядовал на этом конфликте приличные деньги. На Украине все руководители - воры, но Зеленский наиболее успешный. Он вовлек в этот процесс все мировое сообщество, они стали вольно и невольно свидетелями его шоу. Американцы с ним не ошиблись, он в этом смысле превзошел все их ожидания", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
В Кремле назвали арест российских активов на Украине воровством
19 мая 2022, 13:48
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийДонбассВладимир КонстантиновРеспублика Крым
 
 
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