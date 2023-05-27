https://ria.ru/20230527/zelenskiy-1874581617.html

В Крыму назвали Зеленского "успешным вором"

В Крыму назвали Зеленского "успешным вором" - РИА Новости, 27.05.2023

В Крыму назвали Зеленского "успешным вором"

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Владимира Зеленского успешным вором, который сколотил себе состояние на украинском конфликте. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T20:28

2023-05-27T20:28

2023-05-27T20:28

специальная военная операция на украине

украина

в мире

владимир зеленский

донбасс

владимир константинов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Владимира Зеленского успешным вором, который сколотил себе состояние на украинском конфликте. "Он наколядовал на этом конфликте приличные деньги. На Украине все руководители - воры, но Зеленский наиболее успешный. Он вовлек в этот процесс все мировое сообщество, они стали вольно и невольно свидетелями его шоу. Американцы с ним не ошиблись, он в этом смысле превзошел все их ожидания", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220519/arest-1789457401.html

украина

донбасс

республика крым

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украина, в мире, владимир зеленский, донбасс, владимир константинов, республика крым