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СМИ: Зеленский провалил свой план против России - РИА Новости, 27.05.2023
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16:35 27.05.2023 (обновлено: 18:06 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/zelenskiy-1874550341.html
СМИ: Зеленский провалил свой план против России
СМИ: Зеленский провалил свой план против России - РИА Новости, 27.05.2023
СМИ: Зеленский провалил свой план против России
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось мобилизовать весь мир против России, несмотря на его длительные "гастроли", заявил автор ливанского... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T16:35
2023-05-27T18:06
в мире
украина
ирак
россия
владимир зеленский
джордж буш (младший)
лига арабских государств
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось мобилизовать весь мир против России, несмотря на его длительные "гастроли", заявил автор ливанского телеканала Al Mayadeen Висам Исмаил.По словам журналиста, методы политика напоминают активные действия президента США Джорджа Буша — младшего, который стремился заручиться наиболее широкой мировой поддержкой перед оккупацией Ирака."Бывший президент США пытался выставить американское вторжение в Ирак и Афганистан как "борьбу между добром и злом", сравнив их с "крестовыми походами". Зеленский идет по стопам американцев и стремится мобилизовать мир против России. Он нарушает нормы международного права и угрожает миру и безопасности, извлекая выгоду из деятельности западных СМИ", — пояснил Исмаил.При этом автор статьи подчеркнул, что старания Зеленского на этом поприще оказались напрасны: на саммите Лиги арабских государств ему позволили только произнести речь."Можно сделать вывод, что попытки Зеленского демонизировать Россию и мобилизовать мир в поддержку Украины не увенчались успехом. Он не сможет вернуться к тому, что было до начала российской специальной военной операции", — заключил Исмаил.Саммит Лиги арабских государств прошел в саудовской Джидде 19 мая. На саммите выступил и Зеленский, который пожаловался, что некоторые арабские лидеры не обращают внимания на конфликт на Украине. Он добавил, что Киев предложил "формулу мира", направленную на его решение.Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Зеленского пригласили на саммит, так как арабские лидеры стремятся урегулировать украинский кризис и иметь отношения с Москвой и Киевом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230527/problemy-1874540131.html
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в мире, украина, ирак, россия, владимир зеленский, джордж буш (младший), лига арабских государств
В мире, Украина, Ирак, Россия, Владимир Зеленский, Джордж Буш (младший), Лига арабских государств
СМИ: Зеленский провалил свой план против России

Al Mayadeen: Зеленскому не удалось склонить мир против России

© AP Photo / Saudi Press AgencyПрезидент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Джидды
Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Джидды - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Saudi Press Agency
Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Джидды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось мобилизовать весь мир против России, несмотря на его длительные "гастроли", заявил автор ливанского телеканала Al Mayadeen Висам Исмаил.
По словам журналиста, методы политика напоминают активные действия президента США Джорджа Буша — младшего, который стремился заручиться наиболее широкой мировой поддержкой перед оккупацией Ирака.
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"Бывший президент США пытался выставить американское вторжение в Ирак и Афганистан как "борьбу между добром и злом", сравнив их с "крестовыми походами". Зеленский идет по стопам американцев и стремится мобилизовать мир против России. Он нарушает нормы международного права и угрожает миру и безопасности, извлекая выгоду из деятельности западных СМИ", — пояснил Исмаил.
При этом автор статьи подчеркнул, что старания Зеленского на этом поприще оказались напрасны: на саммите Лиги арабских государств ему позволили только произнести речь.
«
"Можно сделать вывод, что попытки Зеленского демонизировать Россию и мобилизовать мир в поддержку Украины не увенчались успехом. Он не сможет вернуться к тому, что было до начала российской специальной военной операции", — заключил Исмаил.
Саммит Лиги арабских государств прошел в саудовской Джидде 19 мая. На саммите выступил и Зеленский, который пожаловался, что некоторые арабские лидеры не обращают внимания на конфликт на Украине. Он добавил, что Киев предложил "формулу мира", направленную на его решение.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Зеленского пригласили на саммит, так как арабские лидеры стремятся урегулировать украинский кризис и иметь отношения с Москвой и Киевом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреУкраинаИракРоссияВладимир ЗеленскийДжордж Буш (младший)Лига арабских государств
 
 
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