https://ria.ru/20230527/zelenskiy-1874550341.html

СМИ: Зеленский провалил свой план против России

СМИ: Зеленский провалил свой план против России - РИА Новости, 27.05.2023

СМИ: Зеленский провалил свой план против России

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось мобилизовать весь мир против России, несмотря на его длительные "гастроли", заявил автор ливанского... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T16:35

2023-05-27T16:35

2023-05-27T18:06

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джордж буш (младший)

лига арабских государств

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось мобилизовать весь мир против России, несмотря на его длительные "гастроли", заявил автор ливанского телеканала Al Mayadeen Висам Исмаил.По словам журналиста, методы политика напоминают активные действия президента США Джорджа Буша — младшего, который стремился заручиться наиболее широкой мировой поддержкой перед оккупацией Ирака."Бывший президент США пытался выставить американское вторжение в Ирак и Афганистан как "борьбу между добром и злом", сравнив их с "крестовыми походами". Зеленский идет по стопам американцев и стремится мобилизовать мир против России. Он нарушает нормы международного права и угрожает миру и безопасности, извлекая выгоду из деятельности западных СМИ", — пояснил Исмаил.При этом автор статьи подчеркнул, что старания Зеленского на этом поприще оказались напрасны: на саммите Лиги арабских государств ему позволили только произнести речь."Можно сделать вывод, что попытки Зеленского демонизировать Россию и мобилизовать мир в поддержку Украины не увенчались успехом. Он не сможет вернуться к тому, что было до начала российской специальной военной операции", — заключил Исмаил.Саммит Лиги арабских государств прошел в саудовской Джидде 19 мая. На саммите выступил и Зеленский, который пожаловался, что некоторые арабские лидеры не обращают внимания на конфликт на Украине. Он добавил, что Киев предложил "формулу мира", направленную на его решение.Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Зеленского пригласили на саммит, так как арабские лидеры стремятся урегулировать украинский кризис и иметь отношения с Москвой и Киевом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230527/problemy-1874540131.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, ирак, россия, владимир зеленский, джордж буш (младший), лига арабских государств