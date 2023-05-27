https://ria.ru/20230527/zelenskiy-1874494831.html

Запад толкает Зеленского на преступления против России, заявил Рогов

Запад толкает Зеленского на преступления против России, заявил Рогов - РИА Новости, 27.05.2023

Запад толкает Зеленского на преступления против России, заявил Рогов

Западные страны шантажом толкают Владимира Зеленского на страшные преступления в отношении России, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T08:40

2023-05-27T08:40

2023-05-27T08:40

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир зеленский

владимир рогов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Западные страны шантажом толкают Владимира Зеленского на страшные преступления в отношении России, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Идет моделирование ситуации и принуждение шантажом Зеленского к преступлениям. Зеленский сейчас как загнанная в угол крыса. Запад поставил его перед выбором: или он идет на страшные преступления против России, или его сольют и приведут к власти кого-то другого", - сказал Рогов. По его словам, в попытке сохранить за собой власть любой ценной Зеленский может решиться на военную провокацию, в том числе в отношении Запорожской АЭС. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир зеленский, владимир рогов, россия