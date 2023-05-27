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Запад толкает Зеленского на преступления против России, заявил Рогов - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/zelenskiy-1874494831.html
Запад толкает Зеленского на преступления против России, заявил Рогов
Запад толкает Зеленского на преступления против России, заявил Рогов - РИА Новости, 27.05.2023
Запад толкает Зеленского на преступления против России, заявил Рогов
Западные страны шантажом толкают Владимира Зеленского на страшные преступления в отношении России, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T08:40
2023-05-27T08:40
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир зеленский
владимир рогов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Западные страны шантажом толкают Владимира Зеленского на страшные преступления в отношении России, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Идет моделирование ситуации и принуждение шантажом Зеленского к преступлениям. Зеленский сейчас как загнанная в угол крыса. Запад поставил его перед выбором: или он идет на страшные преступления против России, или его сольют и приведут к власти кого-то другого", - сказал Рогов. По его словам, в попытке сохранить за собой власть любой ценной Зеленский может решиться на военную провокацию, в том числе в отношении Запорожской АЭС. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html
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запорожская область, владимир зеленский, владимир рогов, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Россия
Запад толкает Зеленского на преступления против России, заявил Рогов

Рогов: Запад шантажом толкает Зеленского на страшные преступления против России

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Западные страны шантажом толкают Владимира Зеленского на страшные преступления в отношении России, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Идет моделирование ситуации и принуждение шантажом Зеленского к преступлениям. Зеленский сейчас как загнанная в угол крыса. Запад поставил его перед выбором: или он идет на страшные преступления против России, или его сольют и приведут к власти кого-то другого", - сказал Рогов.
По его словам, в попытке сохранить за собой власть любой ценной Зеленский может решиться на военную провокацию, в том числе в отношении Запорожской АЭС.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир ЗеленскийВладимир РоговРоссия
 
 
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